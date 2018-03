FPÖ-Kitzmüller: Market-Institut-Studie belegt falsche Familienpolitik der Bundesregierung

Wien (OTS) - "Die jüngste Familienumfrage des Linzer Market-Instituts belegt, was die FPÖ immer schon kritisiert hat: Die Bundesregierung betreibt eine völlig verfehlte Familienpolitik", so die freiheitliche Familiensprecherin NAbg. Anneliese Kitzmüller. So befänden sich die Familien trotz mehr Förderung in einer insgesamt schlechteren finanziellen Gesamtlage.

Nachdem Rot und Schwarz den Familien vor der Wahl das Blaue vom Himmel versprochen hätten, zeige sich nun, belegt durch die Market-Studie, dass die Familienpolitik der Bundesregierung an den Realitäten der Betroffenen vorbeigehen würde, kritisierte Kitzmüller. "Bei der Förderung von Familien geht es letztlich um die Zukunft Österreichs. Es darf daher keine Zeit mehr verloren gehen", forderte Kitzmüller die Koalitionsverhandler auf, endlich sinnvolle Familienförderung zu betreiben.

Es ist höchste Zeit die Familienbeihilfe zu erhöhen und eine jährliche Wertanpassung beim Kindergeld durchzusetzen, fasste Kitzmüller die freiheitlichen Forderungen zusammen. Zudem, so Kitzmüller weiter, sei eine faire Besteuerung der Familien unumgänglich. Nicht umsonst empfinde nur jeder vierte Wahlberechtigte, dass die finanzielle Situation der Familien insgesamt heute besser sei. Besonders Eltern mit Kindern im Haushalt finden, dass es früher leichter war, sich Kinder zu leisten, zeigte sich Kitzmüller von der Market-Studie alarmiert. "Ein weiterer Beweis für die schwache familienpolitische Vorstellung von Rot und Schwarz", so Kitzmüller.

