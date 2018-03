Großes "Janus"-Finale am 12. November in ORF eins

Vorerst letzte Episode des Serienevents mit Alexander Pschill, Franziska Weisz, Barbara Romaner und Andreas Kiendl

Wien (OTS) - Wer steckt tatsächlich hinter dem Anschlag auf die Wiener Disco "Bron"? Leo Benedikt (Alexander Pschill) ist sich ganz sicher, dass "Janus" etwas damit zu tun haben muss - doch es ist nicht immer alles ist so, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Das Suche nach der Wahrheit um den undurchsichtigen Pharmakonzern "Janus" geht ins Finale, wenn am Dienstag, dem 12. November 2013, um 21.05 Uhr die siebente und vorerst letzte Folge des ORF-eins-Serienevents auf dem Programm steht. In weiteren Rollen sind neben Alexander Pschill und Franziska Weisz (auch am Dienstag, dem 12. November, um 20.15 Uhr in ORF III in Heinz Sichrovksys Literaturmagazin "erLesen") erneut u. a. Barbara Romaner, Andreas Kiendl, Moritz Uhl, Silvia Fenz, Karl Fischer, Heinz Trixner, Christopher Schärf und Morteza Tavakoli zu sehen. Als DVD ist "Janus" ab 15. November 2013 bei Hoanzl und im Medienhandel erhältlich.

Mehr zum Inhalt der siebenten Folge (Dienstag, 12. November, 21.05 Uhr, ORF eins)

Konstantin (Andreas Kiendl) unterstützt Leo (Alexander Pschill) auf seiner Suche nach den Urhebern des Anschlags auf die Wiener Disco "Bron". Leo ist sich sicher, dass "Janus" damit zu tun hat. Aber nicht alles ist so, wie es scheint. Und als die Schlinge um Caras Hals enger zu werden droht, wagt sich Leo schließlich in die Höhle des Löwen.

"Janus" ist eine Produktion des ORF, hergestellt von MR-Film. Regie bei diesem vorerst siebenteiligen Thriller führte Andreas Kopriva nach Drehbüchern von Jacob Groll und Sarah Wassermair.

"Janus" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand und auch als Live-Stream abrufbar.

