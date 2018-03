Pirker: Mit EU-Spionageabwehr Europas Wirtschaft und Forschung schützen

Sicherheitssprecher der ÖVP im EU-Parlament fordert Einrichtung einer EU-Spionageabwehr nach dem Beispiel von Europol

Brüssel, 11. November 2013 (OTS) "Priorität hat jetzt eine handlungsfähige EU-Spionageabwehr, nicht die Einrichtung eines EU-Geheimdienstes. Eine Änderung der EU-Verträge dauert viel zu lange und ist auch gar nicht notwendig", so der Sicherheitssprecher der ÖVP, Hubert Pirker, heute im Vorfeld der neunten Anhörung des Innenausschusses des EU-Parlaments zur Untersuchung der Spionagevorwürfe. Pirker fordert, dass die EU-Spionageabwehr ähnlich wie bei der Gründung von Europol zunächst über einen multilateralen Vertrag der beteiligten EU-Länder eingerichtet werden soll. "Um so schnell wie möglich handlungsfähig zu sein, muss eine Vereinbarung zwischen den Mitgliedstaaten her. Über eine Verankerung in den EU-Verträgen kann bei der nächsten Vertragsänderung nachgedacht werden", so der ÖVP-Europaabgeordnete. ****

Pirker hatte bereits Anfang Juli die Einrichtung einer EU-Spionageabwehr gefordert. "Es wäre lächerlich, wenn jedes Mitgliedsland weiter versucht, hier seinen eigenen Brei zu kochen. Ich freue mich, dass die Kommissionsvizepräsidentin Reding meinen Vorschlag aufgegriffen hat. Ich schlage aber vor, rasch zu reagieren, und sich auf die Abwehr von Spionage zu konzentrieren." Von Anti-Spionage-Abkommen verspricht sich Pirker hingegen wenig Erfolg: "Es ist naiv zu glauben, dass mit so genannten Anti-Spy-Abkommen Spionage verhindert werden kann. Das einzige wirksame Mittel Europas Wirtschaft und Forschung zu schützen ist eine europäische Spionageabwehr, sicher nicht nur gegenüber den USA, sondern auch gegenüber China und Russland", so Pirker.

Gleichzeitig plädiert der ÖVP-Sicherheitssprecher dafür, den IT-Standort Europa auszubauen: "Die Vorwürfe zeigen, dass das Internet nach wie vor in weiten Teilen ein amerikanisches Medium ist. Teil des Problems ist, dass eine E-Mail von Linz nach Wien bisher in der Regel eine Schleife über US-Server macht", erklärt Pirker. Deshalb müsse massiv in Forschung und Entwicklung, in Telekommunikationsinfrastruktur, und Server-Parks in der EU investiert werden. "Nur bei Daten, die in Europa bleiben, können wir die Anwendung von europäischem Datenschutzrecht garantieren", so Pirker abschließend.

