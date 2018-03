Sima: Stadt Wien sagt internationaler Welpenmafia den Kampf an

Breite Kampagne der Stadt Wien zum richtigen Kauf von Tieren - Kampf gegen Kofferraum- und Internet-Verkäufe und "Mitleids-Käufe"

Wien (OTS) - Weihnachten steht vor der Türe. Und die Kinder wünschen sich einen süßen Hund, eine lustige Katze, ein herziges Kaninchen. Ein Haustier als Geschenk? "Viele Eltern kennen diese Wünsche und ich kann als Tierschutzstadträtin nur appellieren: Kein Tier unterm Christbaum. Tiere sind Lebewesen und keine Handelsware, die wie ein Pullover oder ein Computerspiel einfach wieder umgetauscht werden können", so Tierschutzstadträtin Ulli Sima: "Pets are for life, not for Christmas, wie es die Engländer sehr gut auf den Punkt bringen". Sima startet dieser Tage eine umfassende Kampagne zum richtigen Tierkauf, der wohl überlegt und fernab von Weihnachtswunschlisten oder auch Mitleidseffekten erfolgen soll.

Sie will dazu in den nächsten Wochen und Monaten breit informieren. "Unsere Kampagne geht weit über das Thema Tiere als Weihnachtsgeschenk hinaus, wir wollen grundsätzlich aufklären, wo man sinnvoller Weise ein Tier kauft, was es heißt, Verantwortung für ein Tier zu übernehmen, welch dramatische Folgen der Kauf von unseriösen Verkäufern und Welpenhändlern hat", so Sima.

Geschätzte 100.000 bis zu 200.000 Hundewelpen werden jährlich aus Osteuropa in den deutschsprachigen Raum geschleust - die illegalen Welpenhändler verdienen mit unfassbarem Tierleid ein Vermögen. Zudem können mit dem illegalen Welpenhandel Krankheiten nach Österreich eingeschleppt werden, die längst ausgestorben sind, wie etwa Tollwut und auch für die Menschen eine enorme Gefahr darstellen.

Die Stadt Wien will mit starken Verbündeten der internationalen Welpen-Mafia den Kampf ansagen. Einer der Partner ist die Tierschutzorganisation Vier Pfoten, die schon vor einigen Monaten dazu eine Info-Kampagne gestartet hat. Heli Dungler, Geschäftsführer der Vier Pfoten:"Wir freuen uns, dass die Stadt Wien dieses so wichtige Thema aufgreift. Selbstverständlich sind wir sehr gerne bereit, als Partner unsere langjährige Erfahrung in die Initiative einzubringen und beratend zur Seite zu stehen. Seit Jahren melden sich immer wieder Geschädigte bei VIER PFOTEN, und über ihre Berichte und unsere eigenen Recherchen können wir uns mittlerweile ein recht gutes Bild davon machen, wie dieser lukrative illegale Handel funktioniert. Wir konnten Gott sei Dank im Laufe der Jahre mit unserer Kampagne auch schon zahlreiche Fälle von Welpenhandel aufdecken und anzeigen. Dabei muss man sagen, dass nicht nur großes Tierleid dahinter steckt, sondern dass es auch um einen systematischen Betrug am Käufer geht. Gemeinsam mit der Stadt Wien und der Hilfe der Wiener Polizei haben wir natürlich noch mehr Möglichkeiten, die Bevölkerung aufzuklären und der Welpenmafia letztendlich Einhalt zu gebieten."

Auch die Wiener Polizei wird sich verstärkt mit der Thematik befassen und gemeinsam mit der Stadt Wien noch intensiver gegen den illegalen Welpenhandel vorgehen. "Die Wiener Polizei unterstützt die Stadt Wien in bewährter Zusammenarbeit! Nicht nur hohe tierärztliche Zusatzkosten können Folgen solcher "deals" sein, sondern auch empfindliche Strafen! Denn bei illegalen Geschäften mit Hundewelpen machen sich nicht nur die Verkäufer, sondern oftmals auch die Käufer strafbar", so Christof Hetzmannseder von der Wiener Polizei.

Haustiere: Viel Verantwortung und Änderung der Lebensgewohnheiten

Alle Jahre wieder werden tausende Tiere nach dem Weihnachtsfest in den Tierheimen abgegeben. Im schlimmsten Fall werden die Tiere sogar einfach ausgesetzt. Der englische Hundeschutzverein Dogs Trust vermittelt keine Hunde zwischen 22. und 29. Dezember, um Geschenke unterm Weihnachtsbaum zu minimieren. Tiere bedeuten enorme Verantwortung, brauchen viel Zeit und Aufmerksamkeit. Deshalb sollte mehr als einmal gut überlegt werden, ob ein Haustier als neues Familienmitglied aufgenommen werden soll. Kinder verlieren oft rasch das Interesse an ihren neuen Freunden, daher eignet sich als Weihnachtsgeschenk viel besser ein tierfreundliches Geschenk, wie einen Baustein für das TierQuarTier Wien, mit dem aktiv am neuen Tierschutzkompetenzzentrum in der Donaustadt mitgebaut werden kann.

Weihnachten ist vorbei - wo kaufe ich mein Tier (nicht)?

Nach reiflicher Überlegung ist die Anschaffung eines Tieres eine Bereicherung, etliche Punkte sollten unbedingt beachtet werden:

o Das schönste Geschenk kann sein, nach intensiver Überlegung, einem Tier aus einem österreichischem Tierheim ein neues zu Hause zu geben o Kauf beim Züchter, der Züchterin: Für seriöse ZüchterInnen gibt es genaue Kriterien (Muttertier vorhanden, nur ein bis zwei Rassen im Angebot, Mindestalter der Welpen bei Abgabe 9 Wochen, keine Billigangebote)

o Kaufen Sie niemals ein Tier im Internet, im Urlaub oder aus dem Kofferraum

o Kein Kauf in Tierhandlungen

Skrupellose Welpenhändler profitieren vom Leid der Tiere

"Wir alle kennen die Bilder von traurigen Hunden aus Kofferräumen oder Hinterhöfen, die zu Schnäppchenpreisen angeboten werden. Dahinter steckt enormes Tierleid, denn die Tiere werden für den Export regelrecht "produziert" - unter unwürdigsten Bedingungen -sowohl für die Muttertiere als auch für die Welpen", warnt Sima. Die Welpenmafia verdient enormes Geld - sie macht schmutzige Geschäfte unter dem Deckmantel des Tierschutzes. Allein die Billigangebote -speziell auch im Internet - sollten KäuferInnen hellhörig machen, ein seriöser Züchter würde niemals seine Tiere zu derartigen Schleuderpreisen anbieten. Mit dem Kauf solcher Tiere wird ein todbringendes System unterstützt, Experten gehen davon aus, das jedem "geretteten", also verkauften Hund rund 5 neue folgen.

o Welpen werden in den östlichen Nachbarländern regelrecht am Fließband "produziert" - die Nachfrage kurbelt den Markt an

o Unvorstellbare Zustände bei der Zucht - kein Sonnenlicht, kein Grün - Hündinnen sind "Gebärmaschinen"

o Welpen werden unter dramatischen Bedingungen durch halb Europa transportiert und verkauft - viele davon sterben bereits am Weg

o Angebotene Welpen sind aber meist zu jung, unter neun Wochen dürfen die Jungtiere nach den Bestimmungen des Tierschutzgesetzes nicht von der Mutter getrennt werden.

o Durch die frühzeitige Trennung der Tiere von der Mutter und den Wurfgeschwistern entstehen soziale Defekte, die oft ein Leben lang bleiben

o Somit besteht die Gefahr, einen nicht sozialisierten, verhaltensgestörten Hund zu erwerben.

o In vielen Fällen sind die Welpen bereits latent krank, virale oder bakterielle Infektionserkrankungen sind bei Übergabe des Tieres häufig noch in der Inkubationszeit und damit symptomlos - oder sie sind mittels Antibiotika "aufgepäppelt". Durch den Stress der Trennung und des Transports brechen Krankheiten meist nach wenigen Tagen bei dem/der neuen HalterIn aus, haben intensive tierärztliche Behandlungen zur Folge und enden oft mit dem Tod der Welpen.

o Laut Experten überleben 7 von 10 importierten Welpen das erste Lebensjahr nicht!

o Das vermeintliche "Schnäppchen" durch den günstigen Kaufpreis entpuppt sich häufig durch nachfolgende oftmals lang dauernde Behandlungskosten als "Kostenfalle". 1500 Euro und mehr Tierarztkosten nach wenigen Tagen sind keine Seltenheit.

o Durch den illegalen Welpenhandel wird die Vermittlung von Tieren aus heimischen Tierheimtieren immer schwieriger.

Hände weg vom Internet-Kauf!

Nach den Bestimmungen des Tierschutzgesetzes ist das Anbieten im Internet nur gemeldeten Züchtern, Händlern und Tierheimbetreibern erlaubt. Züchter haben sich bei der jeweiligen Landesveterinärbehörde zu melden und zu registrieren, das ist in Wien beim Veterinäramt (MA 60). Tierheimbetreibern. Ebenfalls erlaubt ist das "unentgeltliche" Vermitteln von Tieren über Tierschutzvereine. Privat-Verkäufe im Netz sind illegal. Ein Blick auf die Angebote in den Internet-Foren zeigt, dass aber sehr viele Angebote von "privaten Anbietern" stammen - vor Weihnachten nehmen diese rapide zu. Ein kurzer Vergleich zwischen August und November zeigt, dass diese privaten Anzeigen sich in diesem Zeitraum mehr als verdoppelt haben.

o Im Internet gibt es keine Kontrolle über die tatsächliche Herkunft der Tiere, häufig aus Hinterhofzuchten aus dem Ausland eingeführt. o Die Belieferung des "Marktes" erfolgt nach dem Prinzip von Angebot und Nachfrage, daher wird durch diese Internetkäufe das Tierleid verstärkt und dem Tierschutz kein Dienst erwiesen.

o Adressen und Personalien der Verkäufer sind im Internet für KonsumentInnen nicht leicht nachvollziehbar. Provider aus der ganzen Welt werden oftmals angegeben.

Kein Kauf in Tierhandlungen

Nicht nur Internet, Hinterhof und Parkplätze sind "no-gos" für den Tierkauf - auch in Tierhandlungen sollte man keine Tiere kaufen, obwohl dies seit 2008 in österreichischen Tierhandlungen leider wieder erlaubt ist. Wenn die gesetzlichen Vorschriften auch etwas strenger geworden sind, so bleibt dieser Handel dennoch tierschutzrelevant. Nicht umsonst weigern sich österreichische Züchter, ihre Nachzuchten an den Handel abzugeben.

o Daher kommen auch in den legalen österreichischen Handel fast ausnahmslos Welpen aus dem Ausland, deren Herkunft und Produktionsweise für den Käufer nicht nachvollziehbar ist.

o Auch später, wenn der Hunde- oder Katzenhalter Fragen zum speziellen Tier hat (zB bei Auftreten einer Erbkrankheit), können ihm diese vom Zoohändler in der Regel nicht beantwortet werden und der Produzent bleibt anonym.

Import von Seuchen nach Österreich - auch Gefahr für den Menschen

Sima verweist auf einen weiteren Aspekt des Welpenhandels - den Import von Krankheiten wie Tollwut oder andere Krankheiten, die bei uns längst ausgestorben sind und nun mit dem illegalen Welpenhandel wieder ein Thema in Österreich werden. Die MA 60- Veterinärdienst der Stadt Wien hat immer wieder Fälle von kranken, ungeimpften Tieren oder Tieren mit gefälschten Impfpässen, - was für die neuen BesitzerInnen ebenfalls mit viel Leid und hohen Kosten verbunden ist - zudem sind eingeschleppte Krankheiten wie Tollwut auch eine enorme Gefahr für die Menschen.

Daher: Tierkauf beim seriösen Züchter - wichtige Kriterien beachten!

o Es ist wichtig, genaue Herkunft der Welpen zu kennen und ihre Geburtsstätte besichtigen zu dürfen.

o Nestwärme, Fürsorge der Mutter und Kontakt zu den Geschwistern ist für die Prägephase der Welpen absolut wichtig. Vorzeitig herausgerissen, leiden sie oft ein Leben lang darunter. Bestehen Sie darauf, das Muttertier zu sehen.

o Alarmstufe rot, wenn Ihnen gleichzeitig Welpen verschiedener Würfe angeboten werden. Hier handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen illegalen Handel. Seriöse ZüchterInnen halten nicht mehr als ein bis zwei Rassen!

o Auch wenn sie noch so süß sind: Die Welpen müssen bei der Abgabe ein Alter von mindestens 8 vollendeten Wochen (also 9 Wochen) erreicht haben

o Spontanverkäufe sind unseriös! Ein verantwortungsvoller Anbieter will sich sicher sein, dass es dem Welpen an seinem neuen Platz gut geht. Daher werden Hundewelpen vor der Abgabe mehrmals beim Züchter oder im Tierheim besucht und Beratungsgespräche geführt. Auch danach bleibt man in Kontakt und kann sich bei Fragen und Problemen an den Züchter und das Tierheim wenden.

o Bei Rassetieren auf den Stammbaum achten!

Stadt Wien aktiv gegen Welpenhandel

o Strenger Vollzug und Verfolgung von Straftätern

o Enge Kooperation mit der Wiener Polizei

o Breite Information zum richtigen Tierkauf

- Kampagne zur Bewusstseinsbildung

- Spezielle Schwerpunkte dazu in Schulen und Kindergärten (schulhund.at)

o Enge Kooperationen mit NGOs

o Zusammenarbeit mit Vier Pfoten

- Unterstützung der Petition: "Augen auf beim Welpenkauf!"

- Unterstützung von Kastrationen durch die Vier Pfoten in Nachbarstaaten

o Kooperationen zwischen den Veterinärbehörden

- Innerhalb Österreichs - mit anderen Bundesländern

- Bei Verdachtsfällen - Amtshilfe bei ausländischen Behörden

o Forderungen der Stadt Wien:

- Änderung im Bundestierschutzgesetz zum Internetverkauf : Bei den Amtlichen Erläuterungen zu §8a (2) - das ist jener Paragraph, der das Verkaufsverbot übers Internet regelt - klar stellen, dass nur gewerbliche Züchter und gemeldete Tierheime Tiere übers Internet feilbieten dürfen - Vorschlag: "Das Feilbieten von Tieren im Internet und in Printmedien ist nur gemeldeten Züchtern im Sinne des § 31 Abs. 4, sowie Tierheimen, die über eine gültige tierschutzrechtliche Bewilligung verfügen, vorbehalten"

- Verbot von Verkauf in Tierhandlungen

Die Macht der KonsumentInnen - was echte TierliebhaberInnen gegen das mafiöse System tun können:

"Jeder, der Billigwelpen aus Internet, dubiosen Kofferraum- oder Hinterhofkäufen ersteht, unterstützt das mafiöse System der Welpenmafia - auch wenn es sich um sogenannte Mitleidskäufe handelt", so Sima. Die Stadt Wien will daher in den nächsten Monaten intensiv aufklären, Bewusstsein schaffen und natürlich auch streng gegen illegale Machenschaften vorgehen. Auch werden alle gesetzlichen Möglichkeiten zur Verschärfung ausgeschöpft.

o Tiere aus einem heimischen Tierheim ein liebevolles Zuhause geben oder, wenn nicht möglich, Patenschaft übernehmen

o Protest gegen den skrupellosen Hundehandel auf www.stopptwelpendealer.org

o Illegale Tierhändler wie z.B. Straßenverkäufer sofort den Behörden melden

MA 60 - Veterinärdienst der Stadt Wien: 01/4000-8060

Bei Gefahr in Verzug die Polizei o Gratisfolder mit allen Infos anfordern: 01/4000-81349 o Alle Infos von Vier Pfoten auf www.vier-pfoten.org o Alle Infos auf www.natuerlich.wien.at rk-Fotoservice: www.wien.gv.at/pressebilder

