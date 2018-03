Vom Chefsessel ins Brautmodengeschäft: Fussl-Geschäftsführer Ernst Mayr wird zum "Undercover Boss"

Am 13. November in ORF eins

Wien (OTS) - Handwerklich, modisch und kompetent - all das sind die Anforderungen, denen Ernst Mayr, Geschäftsführer der Fussl Modestraße als "Undercover Boss" am Mittwoch, dem 13. November 2013, um 20.15 Uhr in ORF eins gerecht werden soll. Doch der Boss wird von "seinen" Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht gerade mit Lob überschüttet. Im Anschluss, um 21.05 Uhr, zeigen Kathi Straßer als Weinbäuerin und Birgit Sarata bei der Müllentsorgung "Die härtesten Jobs Österreichs".

Der Geschäftsführer der Modekette Fussl, Ernst Mayr, taucht als Hilfsarbeiter in sein Unternehmen ein. Er tauscht den grauen Anzug gegen grelle Farben. Er benutzt Muskeln, von denen er gar nicht wusste, dass er sie hat. Und seine Hände haben zum ersten Mal in ihrem Leben alle Hände voll zu tun.

Wenn man als Boss wenig Ahnung von Mode hat, ist das im Verkauf nicht unbedingt von Vorteil. Das merkt der getarnte Boss sehr schnell, denn er muss einiges an Kritik ertragen. "Die Kritik hat mich schon sehr getroffen, aber jetzt weiß ich, woran ich noch arbeiten muss." Auch im Brautmodengeschäft bekommt er von der strengen Chefin Heidi keine Rosen gestreut. Das Kontrastprogramm zum Modeverkauf erwartet den Boss beim Ladenbau. Hier nimmt ihn Handwerker Wolfgang unter seine Fittiche. Der Schweiß rinnt in Strömen - nicht ganz angenehm mit künstlichem Deckhaar: "Es wäre schön, wenn ich mir ein bisschen durch die Haare fahren könnte und die Perücke lüfte."

"Undercover Boss" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar und wird auch Live-Stream angeboten.

