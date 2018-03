Walter Rosenkranz: Klares NEIN der FPÖ zu AHS-Reduzierung und Aufnahmeprüfungen

Bildungs-Wahlversprechen Spindeleggers bereits alle gebrochen

Wien (OTS) - FPÖ-Bildungssprecher NAbg. Walter Rosenkranz erteilt den Überlegungen des ÖVP-Verhandlers für das Thema Bildung bei den Regierungsverhandlungen Haslauer eine klare Absage: "Eine Standortreduktion der Gymnasien kommt für die FPÖ keinesfalls in Frage - ebenso wie die von Haslauer angedachten AHS-Aufnahmeprüfungen."

Angesichts der bisher bekannt gewordenen Verhandlungspositionen der ÖVP stehe es um die Zukunft der Gymnasien schlecht. Man wolle anscheinend nur um wieder in die Regierung zu kommen einen guten Schultyp einfach opfern. "Schon bisher hat man den Gymnasien - auch mit Duldung der ÖVP - beispielsweise durch überfüllte Klassen stark zugesetzt und diese ausgehungert, nun will man die AHS gleich ganz abschaffen! Damit ist die ÖVP auf dem Holzweg und hat alle vor der Wahl von ihrem Obmann Spindelegger abgegebenen Versprechen betreffend den Bildungsbereich bereits gebrochen", so Rosenkranz.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at