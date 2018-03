FP-Kappel: Finanzstadträtin säumig bei Strukturreformen in Wien

Milliardenschwerer Fehlbetrag im Bundesbudget

Wien (OTS/fpd) - "Angesichts des milliardenschweren Fehlbetrags im Bundesbudget muss erneut die Forderung nach umfassenden Strukturreformen auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene gestellt werden", fordert die Wiener FPÖ-Gemeinderätin Dr. Barbara Kappel, "seitens der Wiener SPÖ-Finanzstadträtin wurden hier keinerlei nachhaltige Maßnahmen gesetzt, man ist schlicht säumig bei Strukturreformen."

Im Bundeshaushalt fehlen laut Auskunft von Budgetverhandlern und Experten aktuell bis zu 40 Mrd. Euro. Dieser Fehlbetrag ist auf die nicht berücksichtigte schlechte Konjunkturlage und den daraus resultierenden niedrigeren Steuereinnahmen einerseits sowie Mehrausgaben für Arbeitslose, Pensionisten, Pflege, Ganztagesschule und Bankenhilfe andererseits zurückzuführen. "Trotzdem rechnet die Wiener Finanzstadträtin für 2014 mit Mehreinnahmen aus Ertragsanteilen an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben von 313 Mio. Euro", sagt Kappel, "bei so viel Optimismus bleibt nur zu hoffen, dass der Rechenstift in Wien besser funktioniert als im Bund."

Die für 2014 geplanten Einnahmenzuwächse bei eigenen Steuern von 5,8 Mio. Euro - oder insgesamt 1,324 Mrd. Euro - und bei Gebühren in Höhe von 15,3 Mio. Euro - oder insgesamt rund 448 Mio. Euro - sind hingegen realistisch. "Die Finanzstadträtin hat die Steuer- und Gebührenschraube auf kommunaler Ebene in den letzten Jahren enorm nach oben gedreht, mit dem Ziel, den Stadthaushalt einnahmenseitig zu konsolidieren", so Kappel, "das ist jedoch im Sinne der Wiener Steuerzahler nicht zielführend." Vielmehr kritisiert Kappel das Fehlen von echten Strukturreformen in Wien.

"Weder in der Verwaltung noch bei den Förderungen oder bei den Pensionen tut sich seitens des Wiener Finanzressorts etwas Nachhaltiges. Das Fehlen von Strukturreformen kostet die Gemeinde hunderte Millionen Euro", hält Kappel fest. Das Wirtschaftsforschungsinstitut Eco Austria beziffert allein das Konsolidierungspotenzial in der Verwaltung Wiens im Vergleich zu anderen Bundesländern mit 200 Mio. Euro. (Schluss) hn

