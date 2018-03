SP-Papai ad FP-Irschik: Distanzieren Sie sich vom eigenen Antrag?

SP für eine Verkehrsberuhigung im Bezirkszentrum Floridsdorf

Wien (OTS/SPW-K) - "Um Ihnen, Herr Irschik, und ihrem Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen, lassen Sie sich Folgendes gesagt sein: Der von ihrer FPÖ bereits 2012 eingebrachte Antrag, die Möglichkeiten einer Fußgängerzone rund um das Floridsdorfer Amtshaus zu prüfen, wurde einstimmig beschlossen. Sie lesen richtig - einstimmig! Einstimmig bedeutet, dass auch die FPÖ mitentschieden hat, dass zuständigen Dienststellen die Kostenerhebungen und Umsetzungspläne für die Stufe 1 erarbeiten. Danach sollen diese der Verkehrskommission zur Entscheidung vorgelegt werden", so der Floridsdorfer SP-Klubvorsitzende Georg Papai in einer Replik auf Aussagen von FP-Irschik.

Papai weiter: "Der Antrag wurde von allen Fraktionen angenommen. Demzufolge wurde die MA 18 (Abteilung für Stadtentwicklung und Stadtplanung) beauftragt, in einer Machbarkeitsstudie verschiedene Varianten auf ihre Vor- und Nachteile zu prüfen. Die Ergebnisse der Studie wurden bereits der Bezirksentwicklungskommission und der Öffentlichkeit präsentiert."

"Die Stufe 1 beinhaltet unter anderem Ampelschaltungen, Lenkungsmaßnahmen und Bodenmarkierungen aber keine Begegnungszonen. Erst in weiteren Schritten soll geprüft werden, ob und wo Maßnahmen wie Begegnungszonen oder Verkehrsleitmaßnahmen in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung entwickelt werden können. Daher sei ein grundsätzlicher Beschluss über die Errichtung einer Begegnungszone jetzt verfrüht und nicht sinnvoll", so Papai.

"Genau das wurde inhaltlich auch in der Bezirksvertretungssitzung am 6. November 2013 diskutiert. Erkundigen Sie sich bei ihren Fraktionskollegen Herr Irschik, wenn Sie schon eine Aussendung zu einer Bezirksparlamentssitzung machen, bei der Sie selbst nicht einmal anwesend waren! Die Inhaltliche Diskussion findet erst statt", so der Floridsdorfer SP-Klubvorsitzende Georg Papai abschließend.

