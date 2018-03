Rektor Bast fordert mehr Budget für künstlerische Forschungsförderung

und kritisiert die Marginalisierung von Kunst und Wissenschaft bei den Regierungsverhandlungen

Wien (OTS) - Darf im Kulturstaat Österreich die Bankenförderung als alternativlos aber Kunst und Wissenschaften unwidersprochen als politische Nebensache behandelt werden?

Das vom FWF durchgeführte "Programm zur Entwicklung und Erschließung der Künste - PEEK" ist enorm erfolgreich und wie alle FWF-Programme ein höchst effektives Instrument zur Stimulierung und Unterstützung von Spitzenforschung.

"PEEK ist ein unverzichtbares Element zur marktunabhängigen Weiterentwicklung künstlerischer Methoden und Erschließung neuer ästhetischer Dimensionen. Ebenso wenig wie man die Steuerung der chemischen Forschung alleine der chemischen Industrie überlassen kann, darf man die Entwicklung der Künste alleine dem Kunstmarkt überlassen!" zieht Bast einen Vergleich zur wissenschaftlichen Grundlagenforschung.

Die Zahl der PEEK-Anträge steigt von Jahr zu Jahr und zeigt deutlich den Bedarf. Immer mehr exzellente Projekte müssen daher abgelehnt werden. Mit einer Bewilligungsrate von nur 10,7% ist die Chance gefördert zu werden, für KünstlerInnen noch wesentlich geringer, als für WissenschafterInnnen. Gerald Bast, Rektor der Universität für angewandte Kunst, fordert daher von der neuen Bundesregierung die schrittweise Aufstockung des PEEK-Budgets auf jährlich Euro 12 Mio. innerhalb der nächsten fünf Jahre.

Die vorhersehbaren Abwehrstrategien unter dem Diktat jetzt drohender Sparpakete weist Bast zurück: " Auch wenn die Zusammensetzung der Verhandlungsteams für die Regierungsbildung den Eindruck erwecken, Österreich sei ein Staat, in dem Agrarinteressen, Pensionisteninteressen und Lehrergewerkschaftsinteressen die Hauptrolle spielen, kann ich nicht glauben, dass das Thema 'Zukunft' nur als Name für ein Ministerium abgehandelt werden soll!"

Zukunft hat unsere Gesellschaft nur dann, wenn weiterhin und mehr noch als bisher in Kunst und Wissenschaft investiert wird.

Dem Bankensektor haben Regierung und Parlament in den letzten wenigen Jahren viele Milliarden an Steuergeldern zugeschossen und das geht weiter so, weil es angeblich keine Alternativen dazu gibt.

"Was ist das für eine Gesellschaft, was ist das für eine Politik, in der Zuschüsse an die Finanzwirtschaft als alternativlos angesehen werden, Kunst und Wissenschaft aber bestenfalls ein Nebenthema bei den Regierungsverhandlungen sind und froh sein müssen, wenn ihre Budgets nicht gekürzt werden? Exzellente Infrastruktur in den Bereichen Wissenschaft und Kunst ist für das langfristige Funktionieren einer Gesellschaft mindestens so 'systemrelevant', wie der Bankensektor!" unterstreicht Bast seine Forderung.

