ORF III am Dienstag: Andreas Prochaska, Franziska Weisz und Christian David in "erLesen"

Außerdem: Kabarett mit den Dornrosen, französischer "euro.film: Kein Mord bleibt ungesühnt"

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 12. November 2013, ist im Hauptabend von ORF III Kultur und Information Krimispannung pur angesagt: In der jüngsten Ausgabe von Heinz Sichrovskys Bücherwelt "erLesen" spricht Starregisseur Andreas Prochaska um 20.15 Uhr über seine jüngste Kinoproduktion - den vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierten Alpenwestern "Das finstere Tal", der einen blutigen Rachefeldzug gegen eine Bauernfamilie schildert. Zudem berichtet der Filmemacher über die Dreharbeiten zum ORF-Historiendrama "Sarajevo", mit dem er das Attentat auf den österreichischen Thronfolger als Thriller inszeniert. Prochaska kommt gemeinsam mit Martin Ambrosch ins Studio, der das Drehbuch zu "Sarajevo" schrieb und mit dem Regisseur auch die Drehvorlage zu "Das finstere Tal" verfasste. Franziska Weisz ist derzeit als Bezirksinspektorin Cara Horvath in der erfolgreichen ORF-Serie "Janus" zu sehen - morgen um 21.05 Uhr steht das Finale auf dem Programm von ORF eins. Bei "erLesen" erzählt die Schauspielerin über ihre spannende Rolle. Weiterer Gast der Sendung: Autor Christian David - er begeisterte mit seinem Romandebüt "Mädchenauge" über einen brutalen Mord in der Wiener Innenstadt, den ein skurriles Ermittlerduo aufklären soll.

Um 21.05 Uhr beehren "Die Dornrosen" die ORF-III-Kleinkunstreihe "Hyundai Kabarett-Tage" mit ihrem Programm "Volle Kanne", ganz nach dem Motto: Welches Tempo kann man fahren, um nicht einzufahren?

Oscar-Preisträger Jean Dujardin ist um 22.00 Uhr in dem atmosphärisch dichten, glänzend gespielten französischen Polizeithriller "Kein Mord bleibt ungesühnt" von Regisseur Franck Mancuso zu sehen, den ORF III im Rahmen der europäischen Artfilm-Leiste "euro.film" präsentiert. Die zehnjährige Tochter des Kriminalbeamten Richard Malinowski wurde misshandelt und ermordet. Ein Tatverdächtiger wird auf Basis schwacher Indizien verurteilt. Für Richard wird es zur totalen Obsession, die Wahrheit über das Verbrechen herauszufinden.

Ganze Woche hochkarätige Gäste bei "Kultur Heute"

Das Magazin "Kultur Heute - Montag bis Freitag um 20.00 Uhr in ORF III - bietet diese Woche jeden Tag einen hochkarätigen Gast. So begrüßt Moderatorin Ani Gülgün-Mayr morgen, am Dienstag, dem 12. November, um 20.00 Uhr den/die frischgekürte/n Preisträger/in des Alpha-Literaturpreises im Studio. Nominiert für den österreichischen Nachwuchsschriftstellerpreis sind Barbara Aschenwald, Harald Darer, Isabella Feimer, Valerie Fritsch, Marjana Gaponenko, Hasan Ali Ider, Pyotr Magnus Nedov, Julya Rabinowich und Cordula Simon. Wer am Dienstag im "Kultur Heute"-Studio zu Gast sein wird, erweist sich erst heute Abend bei der Preisverleihungsgala.

Am Mittwoch, dem 13. November, beehrt Mezzosopranistin Elina Garanca die Sendung mit ihrer neuen Autobiografie "Wirklich wichtig sind die Schuhe". Am Donnerstag, dem 14. November, spricht Ani Gülgün-Mayr mit Burgschauspielerin Maria Happel, die soeben als Mutter Courage in Brechts gleichnamigem Antikriegsstück Premiere im Burgtheater feierte. Oskar Deutsch, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien, ist am Freitag, dem 15. November, Studiogast und spricht über die Novemberpogrome, die sich dieser Tage zum 75. Mal jähren.

