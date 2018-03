Landesbudget: VP Wien sieht strukturelles Einsparungspotential von 1,1 Milliarden Euro

Effektiverer Mitteleinsatz und Reformpolitik statt Belastung der Bevölkerung

Wien (OTS) - "Budgetpolitik ist nicht erst seit der Wirtschaftskrise ein Indikator für die Zukunftsfähigkeit von Politik. Es geht darum, welche Spielräume wir haben und welche Prioritäten wir setzen", so VP Wien-Obmann Stadtrat Manfred Juraczka heute anlässlich einer Pressekonferenz mit Ulrich Schuh, Wissenschaftlicher Vorstand von EcoAustria und VP-Klubobmann Fritz Aichinger.

Es gehe vor allem darum, ob man einnahmenseitig agiere, was eine Mehrbelastung für die Bevölkerung bedeute, oder ob man ausgabenseitig, "Reformen durchsetzt, die diesen Namen auch verdienen", so Juraczka. "Das ist auch die Nagelprobe für eine mögliche Koalition von SPÖ und ÖVP auf Bundesebene: Reformen müssen tabulos angegangen werden und die öffentliche Hand muss sparen. Neue Steuern oder Gebührenbelastungen sind der Bevölkerung aber keinesfalls zuzumuten. Denn was wir vor der Nationalratswahl gesagt haben muss auch nach der Wahl Gültigkeit haben."

Gerade das Wiener Landesbudget sei ein Beispiel, wie es nicht funktionieren kann: "Wien häuft seit Jahren Schulden an, während gleichzeitig die Einnahmen jedes Jahr höher werden. Durch eine Gebührenlawine und ein vollkommen anachronistisches Valorisierungsgesetz." Gleichzeitig befindet sich die Arbeitslosigkeit seit Jahren auf hohem Niveau. "Das ist Gift für die konjunkturelle Entwicklung und erfordert Reformen, die wir seit langem einfordern und heute erstmals auch wissenschaftlich unterlegen."

Ulrich Schuh erläuterte in Folge die Herausforderungen für die Stadt:

Ein ausgeglichenes Budget bis 2016, das schwer zu erreichen sein wird, betrug das Defizit im Jahr 2012 doch 243,7 Millionen Euro. Noch dazu, wo Wien ein kräftiges Wachstum der Wohnbevölkerung bevorstehe (+250.000 Personen bis 2030) und demografisch bedingte Zusatzlasten, wie Gesundheit und Pflegedienste zu stemmen seien.

Unter diesen Voraussetzungen hat EcoAustria den Spielraum für Zukunftsinvestitionen der Stadt Wien untersucht und in ausgewählten Bereichen des Haushalts der Stadt (Allgemeine Verwaltung, Krankenanstalten, stationäre Pflegedienste, Wiener Verkehrsbetriebe) substanziellen Spielraum zur Verringerung öffentlicher Ausgaben identifiziert.

So besteht laut Schuh im Bereich allgemeine Verwaltung ein Konsolidierungspotential von rund 200 Millionen Euro, würde man die Pro-Kopf-Aufwendungen auf den österreichischen Vergleichswert senken. "Und das, obwohl auch die anderen österreichischen Länder und Gemeinden alles andere als ein Hort der Effizienz sind."

Im Gesundheits- und Spitalwesen identifiziert die heute präsentierte Studie ein Konsolidierungspotenzial von fast 680 Millionen Euro, allerdings ohne Leistungseinschränkung, wie Schuh betonte: "Es geht einzig und allein um betriebswirtschaftliche Organisationsabläufe und Reformen im stationären Bereich. Derzeit ist es ja so, dass Wien in diesem Bereich einen VW-Golf fährt und für einen Wagen der Mercedes S-Klasse bezahlt."

Auch bei den Nettokosten stationärer Pflegedienstleistungen liegt Wien weit über dem österreichischen Durchschnitt, während der Versorgungsgrad mit Pflegeplätzen in Wien im Bundesländervergleich relativ niedrig ist. Ohne die Qualität der Pflegedienstleistungen zu beeinträchtigten, könnten laut Schuh durch Absenkung auf den gesamtösterreichischen Vergleichswert die Kosten um 223 Millionen Euro reduziert werden.

Als letzten Bereich hat EcoAustria schließlich die Wohnbauförderung sowie die Öffentlichen Verkehrsdienstleistungen untersucht und kam zu dem Schluss, dass auch hier Verbesserungsmöglichkeiten bestehen. Nimmt man etwa Oberösterreich als Maßstab, könnte in Wien bei gleichem Förderniveau die Zahl der neubewilligten Wohnungen um 43 Prozent erhöht werden.

Vergleicht man die Verkehrsdienstleistungen in Wien mit München, so hat Wien unverhältnismäßig mehr Personal. Und während in München der laufende Betrieb kostendeckend ist, bekamen die Wiener Linien 2012 seitens der Stadt rund 280 Mio. Betriebskostenzuschuss und zusätzlich 110 Mio. Euro Fehlbetrag zugeschossen.

"Der Gesamteindruck ist, dass es erhebliche Möglichkeiten für mehr Wirtschaftlichkeit gibt", so Schuh, der mehrere Empfehlungen an die Stadtregierung aussprach: Es sollen langfristig angelegte Zielvorgaben als Rahmenbedingungen festgelegt werden. Es soll zu einer transparenten Rechnungslegung nach Vorbild des Bundes kommen und zwar unter Einbeziehung der ausgegliederten Unternehmen. Es soll eine Hebung der Potentiale und eine effizientere Mitteleinsetzung Platz greifen.

Klubobmann Fritz Aichinger betonte, dass es auf Basis der Studie viel Spielraum gebe: "Es geht nicht um Leistungskürzung, sondern um Effizienz, Transparenz und Einbeziehung der ausgegliederten Bereiche."

Das werde man in der Budgetwoche aufzeigen und auch in mehreren Anträgen politisch kanalisieren: "Dabei gelten die 1,1 Milliarden nur für die beleuchteten Bereiche. Das tatsächliche Potential liegt noch weit höher", so der Wiener VP-Klubobmann abschließend.

