ORF SPORT + mit den Highlights von der Rallye Waldviertel und aus der 15. Runde der tipp3-Bundesliga

Am 12. November im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 12. November 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte von der Rallye Waldviertel um 20.15 Uhr und aus der 15. Runde der tipp3-Bundesliga um 20.45 Uhr.

Seinen Stempel drückte der 33. Rallye Waldviertel von Anfang an der Pole Kajetan Kajetanowicz auf. Der vierfache Meister seines Landes galt neben dem österreichischen Dauermeister Raimund Baumschlager als heißester Siegertipp für das Saisonfinale. Wie erwartet gestaltete sich auch das Duell am ersten Tag. Vier Sonderprüfungen holte sich der schnelle Gast aus Polen, zwei der nicht langsamere Haudegen aus Österreich. Am Ende der ersten Etappe trennten die beiden lediglich 1,2 Sekunden. Tag zwei begann mit einem unliebsamen Knalleffekt. Das erwartete Spitzenduell war nämlich nach exakt einer halben Sonderprüfung ebenso zerbrochen wie die Kardanwelle bei Raimund Baumschlagers Skoda Fabia S2000. "Ich fahre für Skoda seit 2009, und das war mein erster Ausfall. Natürlich ist es schade, weil ich hier gerne meinen siebenten Sieg gefeiert hätte, aber was soll's, das Leben geht weiter", nahm der Pechvogel sein Schicksal gelassen. Am Ende hatte der Subaru-Impreza-Pilot aus Polen nach zehn von 13 gewonnenen Sonderprüfungen über zwei Minuten Vorsprung auf Jaromir Tarabus, der immerhin wie Baumschlager in einem Skoda Fabia S2000 saß. Hektisch wurde es dann doch noch, nämlich im Kampf um den dritten Platz. Dieser ging nach einem packenden Finish zur Überraschung vieler an Franz Sonnleitner.

ORF SPORT + bringt in dieser Zusammenfassung die Höhepunkte von den Begegnungen der 15. Runde der tipp3-Bundesliga. Es trafen FK Austria Wien - RZ Pellets WAC, FC Wacker Innsbruck - SC Wiener Neustadt, FC Admira Wacker Mödling - FC Red Bull Salzburg und SV Scholz Grödig -SK Rapid Wien aufeinander.

