AMA Marketing sucht Lieblingskäse der Österreicher

Publikums-Voting läuft noch bis 15. November

Wien (OTS) - Welche Käsesorte essen die Österreicher am liebsten? Diese Frage stellt die AMA Marketing bei der Wahl zum Publikums-Käsekaiser. Bis 15.11. können Käsefreunde noch im Internet auf der Website www.kaesewelten.at/wahl voten. Unter allen Mitspielenden werden drei genussvolle Preise vergeben.

Der "Käsekaiser", die Auszeichnung für die besten heimischen Käsesorten, wird von einer hochkarätigen Expertenjury in verschiedenen Kategorien verliehen und im Rahmen einer Gala, am 21.11. in Graz, an die Preisträger überreicht. Heuer wird diese Wahl erstmals um ein öffentliches Voting erweitert. Dabei sind alle Käseliebhaber eingeladen, eine Stimme für ihre persönliche Lieblingssorte abzugeben. Das Voting auf der Plattform www.kaesewelten.at/wahl läuft noch bis kommenden Freitag.

Unter allen Teilnehmern werden drei genussvolle Erlebnisse für jeweils sechs Personen verlost: erstens ein Wochenende beim Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel inklusive Tickets für den Slalom am Sonntag und Zutritt in die VIP-Lounge sowie eine Übernachtung (So/Mo), zweitens ein Kaiser-Dinner in Schönbrunn und drittens ein Abendessen, bei dem Starkoch Joachim Gradwohl zum Gewinner nach Hause kommt und dort aufkocht.

