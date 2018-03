Österreich sucht den Energieeffizienz-Champion 2014!

Heuer noch Ölkessel erneuern und 1.000 Liter Heizöl extra leicht gewinnen

Wien (OTS) - Energieeffizientes Heizen ist wichtiger als je zuvor, denn dadurch wird nicht nur die Umwelt, sondern auch das Haushaltsbudget geschont. Die alte Ölheizung heuer noch sanieren zahlt sich jetzt doppelt aus. Denn man erhält nicht nur eine Förderung von bis zu 3.000 Euro der Heizen mit Öl GmbH, sondern hat zusätzlich noch die Chance 1.000 Liter Heizöl extra leicht zu gewinnen.

Alle Antragsteller der Förderung werden im Mai 2014 angeschrieben und können sich dann entscheiden, ob sie an der großen Wahl zum Energieeffizienz-Champion 2014 teilnehmen möchten. Eine Fachjury des Instituts für Wärme und Oeltechnik wird die fünf effizientesten Haushalte Österreichs küren. Die Sieger werden mit 1.000 Liter Heizöl extra leicht prämiert. Zusätzlich erhält jeder Teilnehmer des Energieeffizienz-Champion 2014 als Dankeschön ein kleines Geschenk. Mitmachen zahlt sich also in jedem Fall aus!

Günstig und sparsam

Wer aufgrund des hohen Komforts und der gewohnten Zuverlässigkeit auch in den nächsten Jahre nicht auf seine bewährte Ölheizung verzichten möchte, steigt am besten auf die moderne Öl-Brennwerttechnik um, wie Martin Reichard, Geschäftsführer der Heizen mit Öl GmbH erklärt: "Die Erneuerung der alten Ölheizung ist im Verhältnis zu Heizungsanlagen anderer Energieträger sehr kostengünstig. Zudem reduziert eine moderne Öl-Brennwertheizung die Betriebskosten spürbar, denn im Vergleich zu alten Kesseln verbrauchen neue Anlagen bis zu 40% weniger Heizöl. Daher macht sich die Modernisierung bereits nach wenigen Jahren bezahlt."

Modernste Technik

Noch schneller lohnt sich der Umstieg auf die moderne Öl-Brennwerttechnik durch die Förderung "Heizen mit Öl" der österreichischen Mineralölwirtschaft, die den Anlagentausch unterstützt. Die Fördersumme beträgt 2.000 Euro für jede erneuerte Altanlage die älter als 10 Jahre alt ist und sogar 3.000 Euro, wenn sie mit 1980 oder vorher in Betrieb genommen wurde. 5.000 Euro Förderung gibt es für den Austausch von Heizölanlagen mit einer Nennwärmeleistung von 50 Kilowatt oder mehr.

