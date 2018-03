FPÖ-Leyroutz: Neue Regierungskoalition entwertet Kärntner Brauchtum!

Abschaffung des "Stillen Advents" nicht nachvollziehbar

Klagenfurt (OTS) - Eine weitere Entwertung des Kärntner Brauchtums sieht der Klubobmann der Freiheitlichen in Kärnten, Christian Leyroutz, in der Abschaffung des "Stillen Advents" im Landhaushof in Klagenfurt. "Ich orte viel Kritik in der Bevölkerung sowie in den Reihen der Chöre. Diese Auftritte sind von der Bevölkerung wertgeschätzt worden und es ist für die Menschen völlig unverständlich, weshalb diese beliebte Adventveranstaltung von der neuen Regierungskoalition nicht mehr gefördert wird, zumal die Förderung mit 15.000 Euro ja wirklich nicht hoch ist", ärgert sich Leyroutz.

Aus finanziellen Überlegungen sei dies nicht zu rechtfertigen und es werde leider immer offensichtlicher, dass derzeit alles was Freiheitliche erfolgreich initiiert haben, vernichtet werden soll, erinnert Leyroutz auch an die Abschaffung des Kärntner "Heimatherbstes". Während man die "Transformale" mit 250.000 Euro aus dem Kulturbudget und 320.000 Euro durch die Kärnten Werbung gefördert habe, seien 15.000 Euro für den "Stillen Advent" plötzlich dringend einzusparen. "Das ist wirklich nicht einzusehen. Durch kleingeistige parteipolitische Überlegungen darf das Kärntner Brauchtum nicht auf der Strecke bleiben", verlangt Leyroutz ein Umdenken von ÖVP-Kulturlandesrat Waldner. (Schluss)

