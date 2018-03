Wiener ÖVP sieht Einsparungspotenziale im Stadtbudget

Wien (OTS) - Angesichts des Zieles eines Nulldefizits 2016 und dem Budgetvoranschlag kommende Woche im Gemeinderat, präsentierte die Wiener ÖVP am Montag ihre Einschätzung von Sparmöglichkeiten im Stadtbudget. Eine Budgetkonsolidierung solle laut Landesparteiobmann Manfred Juraczka und Klubobmann Fritz Aichinger nicht einnahmenseitig sondern ausgabenseitig erfolgen. So sollen "Einsparungen durch Reformen ohne eine zusätzliche Belastung der Bevölkerung" erzielt werden, so Juraczka.

Die ÖVP beauftragte das Wirtschaftsforschungsinstitut EcoAustria, um Einsparungspotenziale zu lokalisieren. Dieses sah im Vergleich mit anderen Bundesländern etwa in der Verwaltung ein Konsolidierungspotenzial von 200 Millionen Euro - im Gesundheits- und Spitalswesen gar eines von 678,6 Millionen Euro. Im Budget sei viel Spielraum, meinte Aichinger, die Einsparungen könnten durch strukturelle Reformen ohne Leistungs- und Qualitätsverlust erzielt werden.

