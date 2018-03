FP-Waldhäusl: FP-NÖ holt sich Regierungssitz zurück

Knalleffekt im Team Stronach

St. Pölten (OTS) - Die Mandatare des Team Stronach werden noch vor Weihnachten geschlossen zur FPÖ wechseln. "Nachdem ihr Ultimatum an Parteichef Stronach ohne Antwort geblieben und man mit der neuen Landesführung absolut nicht einverstanden sei, hat mich LR Kaufmann-Bruckberger am Wochenende um ein Gespräch gebeten und mir den Vorschlag unterbreitet, uns zur Verfügung zu stehen", so der freiheitliche Klubobmann Gottfried Waldhäusl. Ein sehr verlockendes Angebot für die FPÖ, nicht zuletzt, um so auch den Landesrat wiederzuerlangen.

Laut Kaufmann-Bruckberger wolle man sich aufgrund fehlender Parteistrukturen und äußerst undemokratischen Personalentscheidungen vom Team Stronach verabschieden und Seite an Seite mit der FPÖ in Niederösterreich zusammenarbeiten.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Klub im NÖ Landtag

Pressereferat

Tel.: T:02742/9005 13708,M:0664/825 76 94

presse-noe @ fpoe.at

www.fpoe-noe.at