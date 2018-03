75 Jahre Novemberpogrome: "ÜberLeben - Berthold Kaufmanns Rückkehr ins Exil" und "Das wirst du nie verstehen"

Am 12. November in "kreuz und quer" - ab 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Berthold Kaufmann ist einer der letzten jüdischen Zeitzeugen des Naziterrors und der Pogrome von 1938 in seiner Heimatstadt Graz. Im Alter von 88 Jahren tritt er für Günter Schilhans Dokumentation "Über.Leben" eine emotionale Reise in die Vergangenheit an. Wie beurteilt Berthold Kaufmann im Rückblick sein persönliches Schicksal? Welche Lehren über den Holocaust, der einen Großteil seiner Familie das Leben kostete, will er seinen Enkelsöhnen und nachfolgenden Generationen mitgeben? "kreuz und quer" -präsentiert von Doris Appel - zeigt den Film am Dienstag, dem 12. November 2013, um 22.30 Uhr in ORF 2 im Rahmen des ORF-Schwerpunkts "75 Jahre Novemberpogrome" (Infos unter presse.ORF.at).

In "Das wirst du nie verstehen" porträtiert Anja Salomonowitz um 23.15 Uhr drei Frauen aus ihrer Familie, die während der NS-Zeit fast noch Kinder waren. Der Film stellt sich den familiären Erzählungen, untersucht die Nachwirkungen der Geschichte und die Mechanismen ihrer Tradierung.

"Über.Leben - Berthold Kaufmanns Rückkehr ins Exil" - Ein Film von Günter Schilhan um 22.30 Uhr in ORF 2

Als Kind erlebte er die Machtübernahme der Nationalsozialisten und bekam in der Schule den Antisemitismus am eigenen Körper zu spüren. Als Dreizehnjähriger war er Augenzeuge des Synagogenbrandes in Graz. In derselben Nacht wurde sein Vater verhaftet und in das Konzentrationslager Dachau gebracht, von wo er krank und geschwächt im Jänner 1939 wieder zurückkehren konnte. Der Entschluss zur Flucht aus Österreich war nun gefasst.

In Triest gelang es der Familie Kaufmann, Visa für die Einreise nach Zypern zu bekommen. Zwei Jahre lang hatte sich die Familie auf der Mittelmeerinsel durchschlagen können, bevor sie von den Briten evakuiert wurde. Gemeinsam mit Tausenden anderen jüdischen Flüchtlingen aus aller Welt wurde Berthold Kaufmann mit seinen Eltern und seiner Schwester nach Palästina gebracht. Doch nach wenigen Monaten ohne Aufenthaltsgenehmigung mussten sie Palästina wieder verlassen. Die Flucht führte weiter durch verschiedene afrikanische Länder, wo sich Berthold Kaufmann der britischen Armee anschloss. 1948 kehrte die Familie in ihre Heimatstadt Graz zurück. Zahlreiche Verwandte, Freunde und Bekannte wurden inzwischen von den Nazis ermordet. Die jüdische Gemeinde in Graz hatte aufgehört zu existieren.

Gemeinsam mit seiner Tochter Ruth - sie ist heute die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde Graz - und seinen Enkelkindern David (26) und Thomas (24) besucht Berthold Kaufmann die wichtigsten Stationen seiner Flucht. Er blickt zurück auf die dramatischen Ereignisse des Jahres 1938 und schildert seinen Enkeln die gefahrvollen Wege ins Exil. Im türkischen Teil Zyperns sucht er jenes Dorf auf, das für ihn und seine Familie der erste sichere Zufluchtsort war. In Israel besucht er die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem und begegnet anderen Holocaust-Überlebenden aus Österreich. Ein emotionales erstmaliges Treffen führt ihn mit der Tochter seiner Jugendliebe zusammen, die er 1941 in Palästina kennen und lieben gelernt hatte.

"Das wirst du nie verstehen" - Ein Film von Anja Salomonowitz um 23.15 Uhr in ORF 2

Anja Salomonowitz porträtiert drei Frauen aus ihrer Familie, die während der NS-Zeit fast noch Kinder waren. Alle drei waren an ihrer Erziehung wesentlich beteiligt. Sie standen auf unterschiedlichen Seiten, stellen die Geschichte heute unterschiedlich dar, gehören jeweils anderen Erinnerungskollektiven an: Hanka Jassy, ihre Großtante, hat Auschwitz überlebt. Gertrude Rogenhofer, ihr Kindermädchen, war Sozialistin und unterstützte ihren Onkel im Widerstand. Margit Kohlhauser, die Großmutter, lebte während des Krieges in Graz. Gertrude Rogenhofer erzählt von den Löchern, die die Deportation jüdischer Bekannter im Leben hinterlassen hatten. "Natürlich hat man davon gewusst, dass Menschen deportiert wurden", weiß sie zu berichten. Hanka wiederum findet keine Worte, um auszudrücken, was zu vergessen sie nicht imstande ist.

