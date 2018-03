Volkshilfe: Spenden für die Opfer des Taifuns

Rasche Hilfe ist nötig, um weitere Tote zu verhindern

Wien (OTS) - Die Opfer von Taifun "Haiyan" auf den Philippinen sind verzweifelt. Ihnen fehlt es an Trinkwasser und Nahrung, Hunger und Verzweiflung sind groß. Viele Überlebende sind noch auf der Suche nach ihren Angehörigen. Allein in der Region um Tacloban hat es mehr als 10.000 Tote gegeben, die Opferzahl wird vermutlich weiter steigen.

Die Menschen brauchen schnelle Hilfe, um überleben zu können. Die Gefahr vom Ausbruch von Seuchen muss rasch gebannt werden. Die Volkshilfe Österreich ruft daher zu Spenden für die Menschen in den betroffenen Gebieten auf.

Spendenkontonummer Volkshilfe Solidarität

PSK 1.740.400 BLZ 60.000

Kennwort: Katastrophenhilfe

Spenden SMS an die Nummer 0676/800 70 80

Auch online Spenden sind möglich: www.volkshilfe.at/onlinespenden

Rückfragen & Kontakt:

Erwin Berger, MAS

Leiter Kommunikation Volkshilfe Österreich

T.: +43 (0) 676 83 402 215

E-Mail: erwin.berger @ volkshilfe.at