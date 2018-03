"Universum" ist "Aug in Aug mit den Eisbären"

Wien (OTS) - Die zweiteilige "Universum"-Dokumentation "Aug in Aug mit den Eisbären" von John Downer (deutsche Bearbeitung: Andrea Lehner) zeichnet am Dienstag, dem 12. und 19. November 2013, jeweils um 20.15 Uhr in ORF 2 ein eindrucksvolles und sehr persönliches Porträt dieser faszinierenden Raubtiere und zeigt die enorme Anpassungsfähigkeit einer Tierart, die durch den Klimawandel wie kaum eine andere vom Aussterben bedroht ist. Apropos Klima: Mit dem Österreichischen Klimaschutzpreis 2013 zeichnen das Lebensministerium und der ORF heuer zum sechsten Mal kreative Ideen und innovative Projekte für aktiven Klimaschutz aus. Die Gewinner/innen und Höhepunkte der diesjährigen Preisverleihung zeigt ein "heute konkret spezial" am Donnerstag, dem 14. November, um 22.55 Uhr in ORF 2.

Sie zählen zu den gefährlichsten Raubtieren der Welt und werden als Herrscher der Arktis bezeichnet - die Eisbären. Der Klimawandel hat sie in den vergangenen Jahren verstärkt in die Schlagzeilen internationaler Medien gebracht, doch nach wie vor ranken sich viele Mythen und Geschichten um das Leben der weißen Riesen. Kaum einem Kamerateam ist es bisher gelungen, das Verhalten der Polarbären über einen längeren Zeitraum hinweg auf Film festzuhalten. Um das Geheimnis dieser in vielerlei Hinsicht noch so unbekannten Tierart zu lüften, ließ die BBC spezielle Spionkameras anfertigen, die als Schneebälle, Mini-Eisberge oder Eiskugeln getarnt waren und sich mit einer Fernbedienung aus größerer Entfernung steuern ließen. Auf diese Weise ist es gelungen, eine Eisbärenfamilie mehrere Monate lang aus nächster Nähe und völlig neuer Perspektive zu beobachten und zu filmen.

Nirgendwo sonst auf unserem Planeten macht sich die Klimaerwärmung stärker bemerkbar als in der Arktis. Durch das Abschmelzen der Polkappen droht das gesamte Ökosystem rund um den Nordpol unterzugehen, den Eisbären schmilzt im wahrsten Sinne des Wortes der Boden unter den Pfoten weg. Vor dem Hintergrund dieses Szenarios installierte die BBC auf Spitzbergen, einer norwegischen Inselgruppe im Nordpolarmeer, die getarnten Filmkameras vor der Höhle einer Eisbärenmutter und ihres drei Monate alten Nachwuchses.

Als die Jungen ihren ersten Ausflug über das Eis unternehmen, bleibt ihnen die Packeiskamera bei jedem Wetter und mit bemerkenswerter Geschwindigkeit dicht auf den Fersen. Wird der Untergrund weicher, kommt die Schneeballkamera zum Zug - wie ihr natürliches Pendant rollt sie als weiße Kugel über den Boden. Fasziniert von dem neuen Spielzeug beginnen sich die Eisbärenjungen intensiv mit den Kameras auseinanderzusetzen, schießen ihre eigenen Bilder und zerstören die Gegenstände. Immer wieder müssen die Kameras während der Dreharbeiten ersetzt oder wiederaufgebaut werden. Während der Schneeschmelze im Frühjahr, als sich die Bären vorwiegend im Meer aufhalten, liefert die Mini-Eisbergkamera sensationelle Aufnahmen sowohl oberhalb der Meeresoberfläche als auch unter Wasser. Jedes Drama und jeder Zwischenfall im Leben der Bären ist aus dieser einzigartigen Perspektive eingefangen.

Die neueste Remote-Kameratechnologie bietet eine dynamische und kontinuierliche Verfilmung der weltweit mächtigsten Fleischfresser. Der Film nimmt die Zuseher/innen mit auf eine Reise in die spannende Welt dieser polaren Lebewesen und ermöglicht es, die Bären aus nächster Nähe bei ihren Alltagsaktivitäten zu beobachten. In spektakulären Aufnahmen wird das TV-Publikum Zeuge der ersten Schwimmversuche der Eisbärenjungen, erlebt sie bei ihren Jagdversuchen zwischen den Eisschollen, folgt ihrer Mutter bei ihren Tauchgängen in die Tiefen des Nordpolarmeers und lernt die Tiere von einer neuen, bisher völlig unbekannten Seite kennen.

