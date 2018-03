JVP-Kurz: Lukas Michlmayr zum Landesobmann der Jungen ÖVP Niederösterreich gewählt

Die Junge ÖVP wünscht viel Erfolg für den Einsatz im Interesse der Jungen in Niederösterreich und bedankt sich beim alten Team für sein Engagement

Wien, 11. November 2013 (ÖVP-PD) Am Landestag der Jungen ÖVP Niederösterreich in Stift Melk wurde am 9. November Lukas Michlmayr mit 91 Prozent der Delegiertenstimmen zum Landesobmann der größten politischen Jugendorganisation Niederösterreichs gewählt. Er übernimmt das Amt von seiner Vorgängerin LAbg. Mag. Bettina Rausch, die neun Jahre an der Spitze der Organisation stand: "Im Namen der Jungen ÖVP gratuliere ich Lukas Michlmayr und seinem Team ganz herzlich zum Erfolg. Die Junge ÖVP Niederösterreich ist nicht nur ein wichtiger Ideengeber und Stützpfeiler der Bundesorganisation, sondern auch die starke Stimme der Jungen im Land. Ich wünsche dem neuen Team viel Erfolg und Motivation und freue mich auf eine Fortsetzung der guten Zusammenarbeit", erklärt Sebastian Kurz, Bundesobmann der Jungen ÖVP, am Rande des Landestages. ****

Während ihrer Obfrauschaft gelang es Bettina Rausch wichtige Verbesserungen für junge Menschen in Niederösterreich umzusetzen. Durch die Einführung von Nachtbussen, dem Fokus auf leistbares Wohnen oder die jüngste Kampagne für die Einführung eines günstigen Studententickets konnten Erfolge erzielt werden, von denen alle Jungen profitieren. Dieses Engagement wurde von den Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern bei den Landtagswahlen und erst kürzlich bei den Nationalratswahlen mit jeweils tausenden Vorzugsstimmen für junge Kandidatinnen und Kandidaten belohnt: "Bettina Rausch hat die Junge ÖVP nachhaltig auf Landes- und Bundesebene geprägt. Ich bedanke mich bei Bettina Rausch für ihr großartiges Engagement und freue mich auf den weiteren gemeinsamen Einsatz für die Jungen in Österreich", bedankt sich Sebastian Kurz abschließend bei seiner Bundesobmann-Stellvertreterin Bettina Rausch.

Rückfragen & Kontakt:

Junge ÖVP,

Stephan Mlczoch,

Mobil: 0664 859 29 33

Mail: Stephan.Mlczoch @ junge.oevp.at

Internet: http://junge.oevp.at

http://facebook.com/jungeoevp