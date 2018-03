BZÖ-GROSZ: Nach Budgetlüge sofortige Neuwahlen gefordert!

NR-Wahlergebnis basiert auf einzigartiger "Wählertäuschung"

Wien (OTS) - "6 Wochen nach den Wahlen beschränkt sich die provisorische österreichische Bundesregierung auf Lügen und Taktieren. Damit muss endlich Schluss ein. Das am 29.9. zustande gekommene Wahlergebnis basiert auf einer einzigartigen Wählertäuschung. Nach dem Budgetdebakel von SPÖ und ÖVP fordern wir sofortige Neuwahlen. Die Regierungsparteien haben offensichtlich gelogen, dass sich die Balken biegen", so BZÖ-Chef Gerald Grosz am Montag in Wien.

Das Bündnis Zukunft Österreich werde mit dem heutigen Tag sämtliche Vorbereitungen auf die erhofften Neuwahlen treffen. "Die Regierung wird sich angesichts ihrer Leichen im Keller auf kein Koalitionsprogramm mehr einigen können. Die ÖVP taktiert bereits jetzt mit möglichen Absprungszenarien. Das Team Stronach zerbröselt, die Grünen befinden sich im Wettkampf mit den NEOS wer denn die größeren Linken unter den Liberalen sind. Diese Regierung, dieses Parlament hat sich Österreich nicht verdient", so der Bündnischef.

Die Performance der Koalitionsparteien SPÖ und ÖVP sei keine Sekunde länger mehr tragbar. "Die Regierung taktiert, das Parlament schläft aber Hauptsache alle haben ihre Gage. 40 Milliarden Euro fehlen im Budget und keiner will es gewusst haben. Es gibt daher nur zwei Möglichkeit: Entweder sind SPÖ und ÖVP vollkommen unfähig oder sie haben bewusst die Wahrheit verschwiegen. Es wird wohl eine Mischung aus Beidem sein. Neuwahlen sind unausweichliche", so Grosz abschließend.

