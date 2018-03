FPÖ Neubauer: 95 Jahr Zerreißung des Landes Tirol, 95 Jahre Trauer!

Meine Herren, es ist Zeit, zu erkennen, dass Sie Herren in einem fremden Hause sind, ich glaube, es wird Zeit für Sie zu gehen

Wien (OTS) - "Im stillen Gedenken schließt sich die Freiheitliche Partei Österreichs dem Aktionstag des Süd-Tiroler-Schützenbundes "Das Land Tirol in Trauer" an", sagte heute FPÖ Südtirol-Sprecher NAbg. Werner Neubauer. Am 11. November 1918 hatten italienische Truppen den Brenner und das Gebiet von Toblach erreicht, und damit die Zerreißung des Landes Tirol vollzogen. Neubauer rief alle patriotisch gesinnten Kräfte in Tirol auf, ein Zeichen zu setzen und nach Wunsch des Süd-Tiroler-Schützenbundes die Tiroler Fahne mit Trauerflor zu hissen.

"Der Fall der Berliner Mauer muss künftig als Symbol für alle aufrechten Tiroler stehen, die immer noch freudigen Herzens an die Umsetzung des Rechts auf Selbstbestimmung und an die Landeseinheit glauben. So wie die Mauer von einem Tag auf den anderen fiel, so müssen wir für den Tag bereit sein, an dem die Wiedervereinigung Tirols ansteht", ist Neubauer überzeugt.

"Das Jahr 2014 wird mit dem Referendum in Schottland ein Meilenstein für die Selbstbestimmungs-Befürworter in ganz Europa werden", ist Neubauer überzeugt.

Spätestens mit der Volksentscheidung im September 2014 in Schottland könnte nämlich der Fall eintreten, dass Europa an der Selbstbestimmung Südtirols nicht mehr achtlos vorbei gehen kann. Diese Entwicklung wird dann auch durch bestellte Stellungnahmen durch eine deutsche Bundeskanzlerin oder einen durch vorauseilenden Gehorsam verpflichteten deutschen Botschafter nicht mehr verhindert werden können.

In den vergangenen Jahren ist in Süd- Tirol - vor allem in Kreisen der Jugend - eine neue spontane Freiheitsbewegung entstanden. Das großartige Freiheitsfest in Meran hat gezeigt: Das "Los von Rom" ist mittlerweile ein Thema für die meisten Bürger, nicht nur ein Thema für intellektuelle Zirkel und jene, die sich dafür halten.

Die derzeitige Autonomie ist jedenfalls nicht geeignet, die deutsche und ladinische Volksgruppe auf Dauer zu schützen und zu erhalten. Sie ist verfassungsrechtlich an das italienische Rechtssystem gekoppelt und auch international nicht abgesichert.

Die aktuelle Entwicklung in Südtirol ist aber positiv zu bewerten und dafür gehört dem Südtiroler Schützenbund als treibender Kraft öffentlich Dank gesagt. Die Dinge sind in Bewegung geraten, auch wenn die derzeit noch bestimmenden Kräfte vermeinen, mit Hilfe einer Blockade-Politik und öffentlicher Ablehnung des Selbstbestimmungsrechtes die Zeit zum Stillstand bringen zu können. Das wird nicht gelingen.

Die verantwortlichen Landespolitiker können nämlich nicht verleugnen, dass sie mit ihrer Taktik alle Wahlen der letzten Jahre zu Gunsten der Selbstbestimmungs-Parteien" verloren haben.

Südtirols Zukunft liegt nicht in einer Phantom-"Europaregion" und auch nicht in einer "Autonomie" oder "Vollautonomie". Das sind nur Zwischenstationen auf dem Weg zur freien Ausübung des Selbstbestimmungsrechtes und zur Erreichung der Tiroler Landeseinheit.

Rom muss man klar machen, dass die Zeit des Kolonialismus in Bälde vorbei sein wird.

Der Freiheitstag in Meran hat bereits eine Botschaft nach Rom gesandt, die dem entspricht, was der indische Freiheitsheld Mahatma Gandhi zu seiner Zeit den britischen Kolonialherren in aller Freundschaft zugerufen hat: "Meine Herren, es ist Zeit, zu erkennen, dass Sie Herren in einem fremden Hause sind, ich glaube, es wird Zeit für Sie zu gehen!"

Heute ist berechtigte Trauer angesagt, aber ab morgen beginnt der Kampf für die gerechte Sache erneut: die Wiederherstellung der Landeseinheit Tirols, von Kufstein bis Salurn!", so Neubauer abschließend.

