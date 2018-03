Österreichischer Kitaleitungskongress an der FH Campus Wien

Wien (OTS) - Am 20. November 2013 findet an der FH Campus Wien, Österreichs größter akkreditierter Fachhochschule, der erste Kongress für Leitungen und TrägerInnen von Kinderbildungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen in Österreich statt. Dieser wird vom Herausgeber der österreichischen Fachzeitschrift "KiTa aktuell" veranstaltet und steht unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Dr. Michael Häupl. Die FH Campus Wien ist nicht nur Austragungsort, sondern künftig auch selbst Know-how-Trägerin. Sie startet im Wintersemester 2014/15 das Bachelorstudium Sozialmanagement in der Elementarpädagogik.

Veranstaltungen wie der Kitaleitungskongress oder der Österreichische Schulleiterkongress, der am 19. November 2013 ebenso an der FH Campus Wien stattfindet, zeigen, dass sich die FH Campus Wien bereits als wichtige Plattform für (Elementar-)Bildungsfragen in Österreich etabliert hat.

Unter dem Motto "Gemeinsam Zukunft gestalten" können sich Leitungen und TrägerInnen von Kinderbildungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen im Rahmen des Österreichischen Kitaleitungskongresses 2013 zu aktuellen Entwicklungen, innovativen Trends und neuen pädagogischen Ansätzen austauschen. Zahlreiche ExpertInnen informieren in Praxisworkshops über innovative Methoden der Personalführung und -entwicklung, Strategien für Qualitätsmanagement und geben Handlungsempfehlungen für den rechtssicheren Kindergartenalltag. Zwei Hauptvorträge und eine Podiumsdiskussion widmen sich aktuellen Themen der Bildungspolitik. Hauptvortragende sind Heidemarie Lex-Nalis, Direktorin der Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik (BAKIP) Wien Ettenreichgasse i.R. und Steuerndes Mitglied der Plattform EduCare sowie Monika Riha, Geschäftsführerin Pädagogische Leitung des Vereins Kinder in Wien (KIWI).

Zeit: 20. November 2013, 8.00-18.30 Uhr Ort: FH Campus Wien, Favoritenstraße 226, 1100 Wien Kontakt: kontakt @ kitaleitungskongress.at Katrin Brunner, Redaktionsbüro KiTa aktuell, T: 0800 293153, kbrunner @ wolterskluwer.de www.österreichischer-kitaleitungskongress.at

2014 startet Bachelorstudium für Kindergartenleitung an der FH Campus Wien

Für ausgebildete KindergartenpädagogInnen mit Leitungserfahrung wird es an der FH Campus Wien ab Wintersemester 2014/15 die Möglichkeit geben, in ihrem Berufsfeld einen Bildungsabschluss auf Hochschulniveau zu erlangen. Das berufsbegleitende Bachelorstudium Sozialmanagement in der Elementarpädagogik ermöglicht LeiterInnen von Kindergärten, Krippen, Horten und Tageselternorganisationen eine akademische und berufliche Höherqualifizierung. www.fh-campuswien.ac.at/smep_b

FH Campus Wien

Mit mehr als 4.500 Studierenden ist die FH Campus Wien die größte akkreditierte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheit, Public Sector, Soziales und Technik steht den Studierenden im Studienjahr 2013/14 ein Angebot von über 50 Bachelor- und Masterstudiengängen sowie Masterlehrgängen zur Auswahl: www.fh-campuswien.ac.at/facts. Die FH Campus Wien kooperiert mit mehreren Universitäten (Uni Wien, BOKU, MUW, VetMed, TU Wien, MU Leoben). Die Gesundheitsstudiengänge werden in Zusammenarbeit mit dem Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) geführt. Public Management wurde in Kooperation mit dem Bundeskanzleramt, Tax Management mit dem Bundesministerium für Finanzen entwickelt. Zahlreiche F&E-Projekte der Studiengänge und externe Auftragsforschung werden über eigene Forschungsgesellschaften abgewickelt. Die FH Campus Wien ist mit Unternehmen, Verbänden, Schulen und öffentlichen Einrichtungen vernetzt. Darüber hinaus belegen anerkannte Zertifizierungen die hohen Standards im Qualitätsmanagement der Hochschule:

www.fh-campuswien.ac.at/zert

