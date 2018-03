FPÖ-Mölzer: EU-Haushalt muss endlich drastisch gekürzt werden

Mit Renationalisierungen ließe sich gut die Hälfte der Brüsseler Ausgaben einsparen - Österreichs EU-Nettobeitrag könnte deutlich gesenkt werden

Wien (OTS) - Ein EU-Haushalt in Höhe von rund 135 Milliarden Euro für 2014 sei absolut zu hoch, sagte der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Andreas Mölzer, zum heutigen Treffen der EU-Finanzminister in Brüssel. "In Zeiten, in denen in den Mitgliedstaaten Sparpakete geschnürt werden, muss auch die Zentrale in Brüssel weniger Geld ausgeben, zumal es eine Vielzahl ungenützter Einsparungspotentiale gibt", hielt Mölzer fest.

Anstatt das EU-Budget von Jahr zu Jahr weiter aufzublähen, müsse es endlich zu Renationalisierungen kommen, forderte der freiheitliche Europaabgeordnete. "Wenn etwa die Landwirtschaftspolitik oder Regionalförderungen an die Mitgliedstaaten zurückverlagert werden, ließe sich der EU-Haushalt um die Hälfte kürzen. Damit könnte wiederum der österreichische Nettobeitrag deutlich gesenkt werden, was angesichts der riesigen Löcher im Staatshaushalt dringend notwendig ist", betonte Mölzer.

Für Renationalisierungen und eine Kürzung des EU-Budgets spräche auch die Verschwendung von Steuergeld, so der freiheitliche EU-Mandatar. "Erst kürzlich hat der EU-Rechnungshof kritisiert, dass 2012 sechs Milliarden Euro nicht korrekt ausgegeben wurden, also in irgendwelchen dunklen Kanälen versickert sind. Diese Geldverschwendung muss ein Ende haben, zumal auch davon auszugehen ist, dass die Dunkelziffer wohl deutlich höher liegt", schloss Mölzer.

