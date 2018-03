FPÖ: Kickl fordert sofortigen Stopp der Osterweiterung des Arbeitsmarkts

Weckruf des AMS-Chefs ernst nehmen heißt Einwanderungsstopp ins Sozialsystem

Wien (OTS) - Sofortiges Handeln in der österreichischen Arbeitsmarktpolitik fordert FPÖ-Generalsekretär und Sozialsprecher NAbg. Herbert Kickl als Reaktion auf die von AMS-Chef Johannes Kopf für 2014 prognostizierten 450.000 Arbeitslosen in Österreich. Der von Kopf vorausgesagte Anstieg bei den Arbeitslosen beträgt gegenüber Oktober 2013 knapp 25 Prozent und soll bis Ende 2015 anhalten. "Wenn schon der zum System gehörende AMS-Insider Kopf dieses Szenario entwirft, wie schrecklich müssen dann erst die tatsächlichen Zahlen sein?", fragt sich Kickl.

Wenn sogar Kopf als eine der "Hauptrisikogruppen" bei der zukünftigen explodierenden Arbeitslosigkeit explizit die Ausländer und Unqualifizierten nennt, dann sollte die rot-schwarze Bundesregierung nun endlich die ideologischen Scheuklappen ablegen und die für Anfang 2014 geplante Öffnung des Arbeitsmarktes für Bulgaren und Rumänen sofort stoppen, so Kickl weiter. Angesichts der dramatischen Lage sei es auch nötig, die 2011 vollzogene Öffnung des Arbeitsmarkts für die Bürger der übrigen osteuropäischen EU-Staaten rückgängig zu machen.

Die FPÖ fordere laut Kickl einen sofortigen Einwanderungsstopp in den österreichischen Arbeitsmarkt und das heimische Sozialsystem, da ansonsten unser Sozialstaat bereits in den kommenden beiden Jahren "bankrott" machen werde. "Unqualifizierte Ausländer können nicht länger in den Arbeitsmarkt Österreich einwandern, das sollten Faymann, Hundstorfer und Co. endlich kapieren", so Kickl abschließend.

