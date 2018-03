2.,Fahrbahneinengung am Handelskai auf Höhe der Holubstraße

Wien (OTS) - Am Donnerstag, 14. November 2013, ab ca. 22:00 Uhr beginnt die MA 29 - Brückenbau und Grundbau mit der Errichtung eines Brückenpfeilers für den neuen FußgängerInnen- und RadfahrerInnenübergang von der Holubstraße zum rechten Donauufer. Im Zuge dieser Bauarbeiten kommt es zu verkehrsrelevanten Änderungen am Handelskai, die voraussichtlich noch bis Ende des Jahres andauern werden:

Der Handelskai wird auf Höhe der Holubstraße(zwischen Weschelstraße und Innstraße) in beiden Fahrtrichtungen auf jeweils einen Fahrstreifen eingeengt. Für AutofahrerInnen bleibt sowohl in Fahrtrichtung Brigittenauerbrücke als auch in Fahrtrichtung Reichsbrücke jeweils ein Fahrstreifen frei.

Die Holubstraße selbst wird weiterhin und bis zum Ende der Bauzeit als Einbahn geführt.

Die Bauarbeiten zur Errichtung des Steges in der Verlängerung der Holubstraße laufen seit 4. dieses Monats und werden voraussichtlich im Frühjahr 2015 abgeschlossen.

Mit dem Bau des Steges in Verlängerung der Holubstraße realisiert die Stadt Wien bis 2015 eine sichere, barrierefreie Verbindung für FußgängerInnen und RadfahrerInnen zwischen den neuen Siedlungsgebieten am Handelskai und dem Naherholungsgebiet am rechten Donauufer.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.bruecken.wien.at, www.strassen.wien.at und www.baustellen.wien.at oder auch unter 01/955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

