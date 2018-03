Zu wenig Netto am Lohnzettel: Österreichs Arbeitnehmer zahlen sehr hohe Abgaben auf Arbeit

Linz (OTS) - Eine aktuelle OECD-Studie zeigt: Die durchschnittlichen Abgaben auf Arbeit liegen in Österreich weit über dem OECD-Durchschnitt. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Österreich zahlen sehr hohe Beiträge in Bezug auf Lohnsteuer und Sozialversicherung. AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer: "Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen endlich steuerlich entlastet werden." Kalliauer fordert unter anderem eine Lohnsteuerreform und zur Gegenfinanzierung die Millionärssteuer.

Im österreichischen Steuersystem besteht eine ungerechte und auch ökonomisch problematische Schieflage. Mehr als 80 Prozent der Steuern und Abgaben kommen von den Löhnen und Gehältern sowie vom Konsum. Nur ein geringer Anteil an Beiträgen kommt von den Vermögen. Mit nur 1,2 Prozent hat Österreich die zweitniedrigsten Einnahmen aus Vermögensteuern - und das bei sehr hohen und sehr ungleich verteilten privaten Vermögen: Das reichste Prozent verfügt über rund 469 Milliarden Euro, das sind 37 Prozent des Gesamtvermögens in Österreich. AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer: "Diese Schieflage gehört beseitigt. Wir müssen die Steuerstruktur korrigieren."

Die durchschnittlichen Abgaben auf Arbeit (Lohnsteuer plus Sozialversicherungsbeiträge) liegen in Österreich weit über dem OECD-Schnitt. Einer durchschnittlich verdienenden alleinstehenden Person mit einem Jahres-Brutto-Gehalt von 41.000 Euro ohne Kinder wird in Österreich etwas mehr als ein Drittel vom Bruttolohn abgezogen. Im Vergleich dazu beträgt der Abzug im Schnitt der OECD-Länder nur etwa ein Viertel. Einer Familie mit zwei Kindern und dem gleichen Durchschnittseinkommen als Alleinverdienst wird in Österreich knapp ein Drittel vom Jahresbruttobezug abgezogen; im OECD-Schnitt ist es nur ein Fünftel.

Um den Faktor Arbeit zu entlasten, liegen unterschiedliche Vorschläge auf dem Tisch. Kalliauer: "Entlastung ist aber nicht gleich Entlastung. Keinesfalls dürfen Reformen dazu führen, dass die finanziellen Möglichkeiten der öffentlichen Hand zur Erbringung der staatlichen Leistungen beschnitten werden."

Wichtig ist, dass die Entlastung auch tatsächlich bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ankommt. "Die einzig sinnvolle Maßnahme ist es, den Eingangssteuersatz zu senken. Davon profitieren alle steuerzahlenden Arbeitnehmer und Pensionisten. Das stärkt ihre Kaufkraft und wirkt sich somit auch auf die gesamte Wirtschaft positiv aus." Auch die Niedrigstverdiener/-innen müssen entlastet werden - durch eine Erhöhung der "Negativsteuer", die wie eine Steuergutschrift wirkt. Durch beide Maßnahmen wird die sogenannte "Steuerprogression" verbessert: Jene, die wenig verdienen, würden dann spürbar weniger zahlen.

Damit wirkungsvolle Entlastungen der Lohnsteuerzahler/-innen keine Löcher ins Budget reißen bzw. die Finanzbasis des Sozialstaats nicht ausgehöhlt wird, müssen alle Maßnahmen gegenfinanziert werden. Die AK fordert daher eine Millionärssteuer auf Privatvermögen von über einer Million Euro netto (abzüglich eventuell vorhandener Kredite). "Das ist nicht nur volkswirtschaftlich sinnvoll, sondern auch eine Frage der Gerechtigkeit", so der AK-Präsident.

