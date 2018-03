FP-Mareda: Unglaubwürdige bis ahnungslose ÖVP-Floridsdorf

Bezirkspartei contra Landespartei

Wien (OTS/fpd) - Während die ÖVP-Gemeinderäte in der letzten Sitzung der Stadtentwicklungskommission für das "Leitbild Donaufeld" stimmten und somit für die Errichtung von rund 6000 Wohnungen in dieser Floridsdorfer Katastralgemeinde, sprach sich der Floridsdorfer ÖVP-Klubobmann in den Medien dagegen aus. Er kritisierte auch eine diesbezügliche Studie, die den Steuerzahler rund 80.000 Euro kostete. "Offenbar arbeitet hier die ÖVP-Bezirkspartei gegen die Landespartei", sagt dazu der Klubobmann der FPÖ-Floridsdorf Karl Mareda.

Die FPÖ habe als einzige Partei gegen das besagte "Leitbild Donaufeld" gestimmt, um genau diese "Wohnghettos" und "gesichtslose Schlafstätten" zu verhindern. Die ÖVP gebe sich diesbezüglich jedenfalls unglaubwürdig bis ahnungslos. Abschließend stelle sich auch die Frage, ob Landes- und Bezirks-ÖVP nicht miteinander kommunizieren oder ob die Flordisdorfer Bevölkerung absichtlich für dumm verkauft werde, schließt Mareda. (Schluss) hn

