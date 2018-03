WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Gefährliche Ignoranz - von Stefan Gutbrunner

Irgendwann wird uns die Natur dazu zwingen, den Umweltschutz ernst zu nehmen

Wien (OTS) - Warschau rückt in dieser Woche ins Zentrum der klimatologischen Bemühungen, die fortschreitende Zerstörung der Umwelt einzubremsen. Bis zum 22. November ringen Vertreter von Industrie- und Schwellenländern bei der 19. Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen um die Absegnung eines Programms, eines Fahrplans oder einer schlichten Willensbekundung, die den Klimaschutz in den folgenden Jahren prägen sollen. Nach dem faktischen Scheitern der vergangenen Klimakonferenz in Doha, der Hauptstadt des Emirats Katar, ist dies der erneute verzweifelte Versuch der internationalen Gemeinschaft, geradezu gegensätzliche ökonomische und ökologische Interessen zur Deckung zu bringen.

Es geht hier vor allem um rigide Differenzen zwischen modernen Industrie- und aufstrebenden Schwellenländern. Letztere, wie etwa der mittlerweile weltgrößte Emittent von Kohlenstoffdioxid (CO2), die Volksrepublik China, beanspruchen für sich, das zu tun, was die hoch entwickelten Staaten bereits seit vielen Jahrzehnten praktizieren:

Die Wirtschaft möglichst ungestört werken lassen, um die gesellschaftliche Wohlfahrt zu maximieren. Den wirtschaftlichen Aufholprozess vieler Entwicklungsländer kann man ihnen nicht verdenken.

Die Debatte rund um ewiges Wirtschaftswachstum und das Wetteifern um die höchste Wettbewerbsfähigkeit gehen jedoch am Kern der Sache vorbei. Tatsächlich geht es darum, das ökologische Bewusstsein aller Individuen zu stärken und alternative Formen der gesellschaftlichen Wohlfahrt aufzuzeigen. Nur durch bewussten Verzicht kann ein postindustrielles Zeitalter erreicht werden, in dem das Glück des Einzelnen nicht mehr vom stets geforderten Wirtschaftswachstum abhängt.

Die Entstehung einer postindustriellen Gesellschaft, die den schonenden Umgang mit den begrenzten Ressourcen unseres Planeten gewährleistet, ist derzeit noch ein realitätsferner, beinahe utopischer Gedanke. Früher oder später wird uns das ökologische Umfeld jedoch dazu zwingen, ernsthafte Maßnahmen zum Umweltschutz zu ergreifen. Die zurzeit immer noch herrschende Ignoranz einer im Kern todernsten Angelegenheit gegenüber muss eines Tages aufhören. Am Besten, bevor es zu spät ist.

