Jugend Eine Welt: Hilferuf von den Philippinen

Junger Tiroler unterstützt Nothilfe vor Ort / Interviewmöglichkeit!

Wien (OTS) - Auch mehrere Schulen und Jugendzentren der Salesianer Don Boscos und der Don Bosco Schwestern in Cebu, der drittgrößten Stadt des Philippinen, sind von den katastrophalen Auswirkungen des Taifuns "Haiyan" betroffen: In der Schule Santa Maria Mazzarello wurde das Dach der Bibliothek vom Wind weggerissen, der gesamte Platz wurde überflutet. In der Schule "Maria, Hilfe der Christen" haben zahlreiche Menschen vor dem Taifun Zuflucht gesucht. Die Don Bosco Schwestern verteilen Nahrungsmittel und andere notwendige Dinge und kümmern sich um die Überlebenden. Sie befürchten, dass die Vorräte bald zu Ende gehen - Hilfe wird dringend benötigt.

Im Rahmen von "VOLONTARIAT bewegt", einer Initiative von Jugend eine Welt und der Salesianer Don Boscos, ist der 18-jährige Tiroler Michael Weinold seit September in einem Waisenhaus etwas außerhalb von Cebu stationiert. Er steht für Interviews zur Verfügung!

Bitte spenden Sie: Raiffeisen Landesbank Tirol, Kto.Nr. 24.000, BLZ 36.000; SWIFT/BIC-Code: RZTIAT22; IBAN Nr.: AT66 3600 0000 0002 4000

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Angelika Gerstacker

Öffentlichkeitsarbeit

Jugend Eine Welt - Don Bosco Aktion Österreich

Tel.: + 43 (0)1 87 90 707-34, Mobil: 0664/62 170 39

Angelika.Gerstacker @ jugendeinewelt.at

www.jugendeinewelt.at

Bildung überwindet Armut!