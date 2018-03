Schnell und Sicher! Überweisungen mit IBAN

Am 1. Februar 2014 werden Kontonummer und Bankleitzahl durch die IBAN ersetzt

Wien (OTS) - Europa steht kurz vor der größten Umstellung des Zahlungsverkehrs nach der Euro-Einführung: Am 1. Februar 2014 startet der einheitliche bargeldlose Euro-Zahlungsverkehrsraum SEPA (Single Euro Payments Area). Ab diesem Zeitpunkt muss für alle Überweisungen und Lastschriften in Österreich die internationale Kontonummer IBAN (International Bank Account Number) verwendet werden. Sie ersetzt die bisherige Bankleitzahl und Kontonummer. Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) startet zum Thema am 11. November 2013 mit einer Informationskampagne in den Medien.

Die IBAN: Eine Nummer, viele Vorteile

Eine elektronische Euro-Überweisung innerhalb der EU dauert künftig nur noch einen Bankgeschäftstag und das zum gleichen Preis wie eine Inlandstransaktion. IBAN-Überweisungen sind sicher, weil Fehlüberweisungen durch die zweistellige Prüfziffer vermieden werden können. Der Kontoinhaber findet seine IBAN ganz einfach auf der Konto- bzw. Bankomatkarte, auf Kontoauszügen und im Online-Banking-Portal. Ihre Zusammensetzung ist schnell erklärt: die Länder-Kennung - AT für Österreich, eine zweistellige Prüfziffer und die bereits bekannte Bankleitzahl und Kontonummer. Bei grenzüberschreitenden Transaktionen innerhalb der EU muss noch bis 1. Februar 2016 zusätzlich zur IBAN die internationale Bankleitzahl BIC (Business Identifier Code) angegeben werden.

Handlungsbedarf für Unternehmen

Im Gegensatz zu Privatpersonen besteht für Unternehmen noch Handlungsbedarf. OeNB-Direktoriumsmitglied Dr. Kurt Pribil appelliert im Hinblick auf die verpflichtende Umstellung: "Kontaktieren Sie Ihre Hausbank, drucken Sie IBAN und BIC auf Ihre Rechnungen und versenden Sie diese mit einer Zahlungsanweisung. Vergessen Sie nicht auf die notwendigen Umstellungen Ihres IT-Systems." Werden diese Maßnahmen nicht zeitgerecht umgesetzt, können ab 1. Februar 2014 keine Zahlungen mehr empfangen bzw. getätigt werden.

Details zur europaweiten Umstellung präsentiert der am 24. Oktober von der Europäischen Zentralbank (EZB) veröffentlichte SEPA-Fortschrittsbericht. Österreich liegt bei der SEPA-Migration im Mittelfeld, deshalb muss in den nächsten Wochen für einen reibungslosen Umstieg am 1. Februar 2014 noch einiges getan werden.

Nähere Informationen unter www.oenb.at/iban und www.oenb.at/sepa.

