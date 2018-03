NOVOMATIC stärkt Lotterien-Kompetenz

Durch Akquisition von isländischer Betware Eintritt in das Lottery Gaming-Segment

Gumpoldskichen (OTS) - Die NOVOMATIC AG hat über ihre Tochtergesellschaft Novo Lottery Solutions GmbH die Mehrheitsanteile am isländischen Glücksspielpionier und führenden Anbieter von Online Gaming-Lösungen für den Lotterie-Markt, Betware Holding hf., erworben. Damit hält der NOVOMATIC-Konzern nun 90 Prozent der Anteile des isländischen Unternehmens, die restlichen 10 Prozent verbleiben beim Management von Betware.

Betware wurde im Jahr 1998 gegründet und hat sich seither hervorragend auf dem Markt positioniert. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und den Vertrieb von modernsten Glückspielplattformen und elektronischen Lotterie-Lösungen für staatliche und private Lotteriebetreiber sowie den Support von Online-Betreibern spezialisiert.

Das Angebot von Betware wird künftig das umfangreiche NOVOMATIC-Produktportfolio ergänzen und für die Unternehmensgruppe eine neue Brücke von den Video Lottery-Terminals in das klassische Lotterien-Segment schlagen. NOVOMATIC als einer der größten integrierten Konzerne der internationalen Glücksspielindustrie wird so gemeinsam mit Betware eine wachsende Präsenz in der Lotterie-Industrie aufbauen.

Mit dem Betrieb von mehr als 1.400 Glücksspielstandorten weltweit und mehr als 30 Jahren Erfahrung ist NOVOMATIC unbestrittener Marktführer im Bereich elektronischer Casinos in Europa und eines der größten Glücksspielunternehmen weltweit. NOVOMATIC und Betware teilen gleichermaßen den strikten Anspruch, Glücksspielprodukte und -Angebote ausschließlich in streng regulierten Märkten anzubieten. Stefan Hrafnkelsson, CEO von Betware: "Wir freuen uns, nun Teil der NOVOMATIC-Gruppe zu werden und mit unserer Erfahrung sowie unserem Fachwissen zum Konzernerfolg beizutragen. Wir sind davon überzeugt, dass dieser Deal durch die Verschmelzung der Stärke von NOVOMATIC und unserer innovativen Lotterie-Lösungen überaus positive Effekte für den Markt mit sich bringen wird. Gemeinsam wollen wir Marktführer im elektronischen Lotterie-Segment werden."

Thomas Graf, CTO der NOVOMATIC AG, erklärt: "Die Übernahme von Betware war ein logischer nächster Schritt zur Erweiterung unserer Kompetenzen im Bereich elektronischer und Video Lotterie-Technologien. Die offene Plattform-Architektur von Betware ist einzigartig und garantiert maßgeschneiderte Lösungen für Lotterie-Betreiber jeder Größe. Sie integriert nahtlos eine ganze Reihe von Produktsegmenten inklusive jener von Drittanbietern. Mit unseren vereinten Ressourcen, Erfahrungen und Know-How werden wir in der Lage sein, jedem Lotteriebetreiber eine 360-Grad-Lösung für alle Vertriebskanäle zu bieten, inklusive Online, Mobile und land-based. Das wird ein klarer Wettbewerbsvorteil in einem zunehmend konkurrenzbetonten Umfeld. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit Stefan Hrafnkelssons erfahrenem und engagiertem Management-Team unsere Potentiale voll ausschöpfen und die gesamte Branche überraschen werden."

Über NOVOMATIC

Mit einem Umsatz von 3,2 Milliarden EUR im Jahr 2012 ist die NOVOMATIC-Gruppe einer der größten Produzenten und Betreiber von Glücksspiel-Technologie und einer der größten integrierten Glücksspielkonzerne der Welt. Die Gruppe beschäftigt weltweit mehr als 19.000 Mitarbeiter, davon mehr als 2.700 in Österreich. Die vom Industriellen Prof. Johann F. Graf im Jahr 1980 gegründete Unternehmensgruppe verfügt über Standorte in 43 Staaten und produziert Hightech-Spielautomaten sowie Multiplayer-Anlagen und exportiert diese weltweit in 80 Staaten. Die Gruppe, zu der auch der mit 200 Standorten filialstärkste Sportwetten-Anbieter Österreichs, die Admiral Sportwetten GmbH sowie der Online Gaming-Spezialist Greentube Internet Entertainment Solutions GmbH gehört, betreibt selbst sowie über Vermietungsmodelle in rund 1.400 eigenen elektronischen Automatencasinos und Spielbanken insgesamt mehr als 215.000 Glücksspielautomaten.

Über Betware

Seit der Gründung im Jahr 1998 hat sich Betware als Pionier in der Entwicklung interaktiver Spiele-Lösungen für die Glücksspielindustrie mit Schwerpunkt im Bereich Lotterie einen Namen gemacht. Diese Spezialisierung war ausschlaggebend für das Interesse seitens NOVOMATIC an dem isländischen Unternehmen.Die Kunden von Betware sind lokale und internationale Lotterie-Anbieter und Glücksspielbetreiber, wobei Betware größten Wert darauf legt, ausschließlich an Anbieter zu liefern, die über eine gültige Lizenz in ihrer Jurisdiktion verfügen. Mit der Sportwetten-Lösung für die Isländische Fußball-Liga entwickelte Betwaredie erste Internet-basierte Glücksspiellösung für einen staatlichen Lotterie-Anbieter. Seither hat das Unternehmen stetig an der weiteren Entwicklung von Lösungen gearbeitet, die es den Glücksspielanbietern erlauben, ihre Geschäftsfelder durch Angebote über Internet und Mobiltelefone zu erweitern. Betwareist ISO 27001-zertifiziert und hält ein SCS-Zertifikat der World Lottery Association.

