BZÖ stellt Weichen für EU-Antritt - Neue Bündniskoordinatoren bestellt

LAbg. Willi Korak und bisheriger Bundesgeschäftsführer Michael Richter zu Bündniskoordinatoren bestellt

Wien (OTS) - Das Bündnis Zukunft Österreich hat im Rahmen seiner Bündnisteamsitzung (Bundesvorstand) im südsteirischen Leutschach die Weichen für einen Antritt bei der EU-Parlamentswahl gestellt. Zudem wurden mit dem Kärntner Landtagsabgeordneten Willi Korak und dem bisherigen Bundesgeschäftsführer zwei neue Bündniskoordinatoren einstimmig bestellt.

"Alle Voraussetzungen für einen erfolgreichen Antritt bei der EU-Parlamentswahl sind gegeben. Wir werden bis Anfang 2014 sämtliche inhaltlichen und personellen Vorbereitungen treffen und am 18. Jänner einen entsprechenden Wahlkonvent unter Einbeziehung der gesamten Basis abhalten. Die Bevormundungs- und Verbotspolitik der derzeitigen Union muss aufgebrochen werden, die EU-Finanzpolitik führt alle Mitgliedsstaaten in den Ruin. Wer von der europäischen Idee überzeugt ist, kann diese derzeitigen Politik der Union nur ablehnen und bekämpfen. Ein Antritt ist daher schon allein eine moralische Verpflichtung gegenüber den Österreicherinnen und Österreichern", so BZÖ-Chef Gerald Grosz am Montag.

Auf Vorschlag von Bündnisobmann Gerald Grosz wurden zwei neue Bündniskoordinatoren bestellt. Der Kärntner LAbg. Willi Korak und der bisherige Bundesgeschäftsführer Michael Richter wurden einstimmig bestellt. Korak werden den Aufbau der Landesgruppen sowie sämtliche Wahlkampfvorbereitungen übernehmen, Richter werde in Zukunft den Bereich innere Verwaltung übernehmen.

