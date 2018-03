Bundesschülervertretung (BSV) startet Online-Umfrage zu "Politische Bildung"

Nach Länder-Tour klarer Wunsch nach eigenem Schulfach

Wien (OTS) - Alle neun Bundesländer besuchte Bundesschulsprecherin Angi Groß bei ihrer Antrittstour "BSV on Tour" im Oktober. Bei den Diskussionsrunden mit über 500 Schülern in ganz Österreich wurde verstärkt Politische Bildung als eigener Unterrichtsgegenstand gefordert. Eine Online-Umfrage (unter www.bundesschuelervertretung.at) zu dem Thema soll jetzt das Stimmungsbild in der österreichischen Bevölkerung abfragen.

"Es hat jetzt jeder die Chance bei unserer Forderung nach Politischer Bildung mitzuwirken und mitzugestalten. Die Umfrage wird einen Monat lang online verfügbar sein. Wir erwarten uns letztendlich rund 5.000 Datensätze, um ein repräsentatives Ergebnis als Argumentationsgrundlage für die Verhandlungen mit der Politik zu haben", sagt Bundesschulsprecherin Angi Groß.

Der Fragebogen ist direkt unter www.bundesschuelervertretung.at zugänglich und enthält rund 15 Fragen zum konkreten Thema. Nicht nur Schüler, sondern auch Lehrer, Eltern und andere Personen sind herzlich dazu eingeladen bei der Umfrage zu partizipieren.

Foto von Angi Groß: http://public.ftp.schuelerunion.at/angi_gross.jpg

Die Bundesschülervertretung (BSV) ist die gesetzlich gewählte Vertretung der österreichischen Schülerinnen und Schüler. Sie besteht aus 27 Landesschulsprechern und zwei Sprechern der Zentrallehranstalten. Die derzeitige Bundesschulsprecherin Angi Groß kommt aus der Schülerunion.

Rückfragen & Kontakt:

Angi Groß

Bundesschulsprecherin

angi.gross @ bsv.at

0664 960 15 72