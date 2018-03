Spielen bis um drei Uhr Früh!

Am Fr, 15. November bietet die Spielenacht der wienXtra-spielebox für alle ab 16 Jahren bei freiem Eintritt Nonstop-Spielvergnügen von 18.30 Uhr bis 3 Uhr früh.

Wien (OTS) - Am 15.11. können alle Interessierten ab 16 Jahren bei der Spielenacht der wienXtra-spielebox eine Nachtschicht einlegen. Von 18.30 Uhr bis 3 Uhr früh stehen 5.500 Brett- und Gesellschaftsspiele bereit, darunter Strategie-, Wissens-, Würfel-, Karten-, Kommunikations- und Partyspiele - vom Klassiker bis zur Neuheit, sowie auch virtuelle Games an der Konsole. Eine perfekte Gelegenheit, um die neuen, zusätzlichen Räume der spielebox in der Albertgasse 37 spielend kennenzulernen. Die Teilnahme ist gratis.

Geschmäcker sind verschieden - die spielebox trifft sie alle

In dieser Nacht steht ein Spielemarathon für Solo-SpielerInnen, Duos und eingeschworene Gruppen auf dem Programm. Zum Ausprobieren gibt es brandaktuelle Neuheiten wie "Hanabi", "Qwixx" oder "Augustus" sowie Klassiker von "Carcassone" bis "Ubongo". Wer nicht stillsitzen will, testet bewegte Brettspiele, zum Beispiel "Tokyo train", "Crazy-Dancing" und "We will rock you" oder coole Dance- & Move-Games für Konsolen. "Freeze" deckt versteckte Schauspieltalente auf, mit "Tabu" reden sich alle um Kopf und Kragen und bei "Das perfekte Alibi" geht es darum, die MitspielerInnen zu überführen. Beim "Bingo" gibt es tolle Spielpreise zu gewinnen und um Mitternacht sorgen die "Werwölfe von Düsterwald" für Gruselstimmung.

spielebox zum Mitnehmen

Wer vom Spielen nicht genug bekommen kann, borgt sich im Brettspieleverleih einfach und günstig Spiele aus. Im Online-Katalog unter http://opac.wienxtra.at können alle schon Zuhause den gesamten spielebox-Spielebestand durchschmökern - dann heißt es in der Spielenacht einfach hinkommen und loslegen! Alte Spiele haben in der spielebox nicht ausgespielt: Im Spieletauschregal tauschen BesucherInnen untereinander ihre gebrauchten Spiele und bringen damit frischen Wind in ihr Spieleregal.

Spielenacht

Fr, 15. November 2013, 18.30 Uhr - 3 Uhr

in der wienXtra-spielebox, 8., Albertgasse 35/II und 37

Teilnahme gratis! Keine Anmeldung erforderlich, Platzreservierung via E-Mail an spielebox @ wienXtra.at empfohlen.

www.spielebox.at

