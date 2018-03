AVISO: Herausforderungen der Umwelt-, Klima- und Energiepolitik

Podiumsdiskussion anlässlich 30 Jahre Greenpeace in Österreich heute im Parlament

Wien (PK) - In den letzten drei Jahrzehnten wurde in der Energie- und Umweltpolitik in Österreich viel erreicht, doch stellen sich auch neue Herausforderungen. Das dreißigjährige Jubiläum des Bestehens von Greenpeace in Österreich bietet Anlass, Bilanz zu ziehen und nach der Verantwortung von Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft für die weitere Entwicklung energiepolitischer Konzepte zu fragen. Daher lädt für heute, 11. November, 17.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer gemeinsam mit Alexander Egit, dem Geschäftsführer von Greenpeace in Zentral- und Osteuropa, zur Podiumsdiskussion mit dem Titel "Anforderungen an eine mutige österreichische Umwelt-, Klima und Energiepolitik ins Abgeordneten-Sprechzimmer des Hohen Hauses.

Darüber, wie die energiepolitischen Konzepte der nächsten Regierungsperiode aussehen sollten, diskutieren Johannes Abentung (Österreichischer Bauernbund), die Abgeordnete der Grünen Christiane Brunner, Alexander Egit (Greenpeace in Zentral- und Osteuropa), Martin Graf (Vorstand der Energie-Control), Frank Hensel (Vorstandsvorsitzender der REWE International AG), Christian Kern (CEO der ÖBB-Holding AG) und Sanna Zapreva (Geschäftsführerin der Wien Energie GmbH). Die Moderation übernimmt der Chefredakteur der Zeitschrift "Falter", Armin Thurnher. (Schluss) sox

