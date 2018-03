MSD setzt österreichweit zahlreiche Initiativen zum Welt-Diabetes-Tag 2013

Wien (OTS) - MSD in Österreich widmet dem Thema Diabetes rund um den Welt-Diabetes-Tag am 14. November österreichweit eine Reihe von Initiativen. Ein wichtiger Beitrag, denn: Erst kürzlich präsentierte Gesundheitsminister Alois Stöger den "Österreichischen Diabetes-Bericht 2013" [Griebler, Robert; Geißler, Wolfgang; Winkler, Petra (Hrsg.) (2013): Zivilisationskrankheit Diabetes: Ausprägungen -Lösungsansätze - Herausforderungen. Österreichischer Diabetesbericht 2013, Wien: Bundesministerium für Gesundheit], wonach die Gruppe der DiabetikerInnen derzeit in Österreich auf 573.000 bis 645.000 Menschen geschätzt wird. Davon sind ungefähr 143.000 bis 215.000 Personen undiagnostiziert. Zudem nimmt die Zahl der DiabetikerInnen stetig zu. Typ-2-Diabetes mellitus etwa bleibt von den Betroffenen in vielen Fällen lange unbemerkt. Dabei ist es verhältnismäßig einfach, über eine Messung des "Langzeit-Blutzuckerwerts", des so genannten HbA1c-Werts, einen klaren Hinweis auf eine Diabetes-Erkrankung zu erhalten. Wer bei einer solchen Messung einen auffälligen Wert aufweist, sollte sich ehest möglich in ärztliche Behandlung begeben. "MSD setzt sich dafür ein, das Wissen in der Bevölkerung zum Thema Diabetes - als besonderen Aspekt der Gesundheitskompetenz -breitestmöglich zu fördern. Uns geht es einerseits darum, die Österreicherinnen und Österreicher zu informieren, wie man präventiv gegen Diabetes vorgehen kann. Auf der anderen Seite ist es von größter Wichtigkeit, dass Diabetes früh erkannt wird, damit die notwendigen Schritte gesetzt werden können", erklärte Mag.a Gabriele Grom, Geschäftsführerin von MSD in Österreich, am Montag.

HbA1c-Messungen und Diabetes-Aktionen in ganz Österreich

Der Welt-Diabetes-Tag am 14. November ist eine hervorragende Gelegenheit, das Thema Diabetes auf die Agenda zu setzen. Rund um den Tag finden zahlreiche Aktivitäten statt. So gibt es neben vielen anderen Aktionen am Welt-Diabetes-Tag im Foyer des EURO PLAZA Business Parks am Wienerberg HbA1c-Messungen für Interessierte. Weiters finden im EURO PLAZA mittags Vorträge zum Thema Diabetes statt.

In St. Pölten wird es am 14. November im EKAZENT Traisenpark HbA1c-Messungen geben. In Innsbruck findet am 14. November in Zusammenarbeit mit Univ.-Prof. Dr. Herbert Tilg der Tiroler Diabetestag im Congress Innsbruck statt. In Kooperation mit dem LKH Villach findet im Krankenhaus am 16. November ein Diabetes-Info-Tag statt. Bereits am 12. November wird in Ried im Innkreis - im Rahmen des Netzwerks Gesunde Gemeinde -gemeinsam mit dem Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried ein Vortrag zu "Leben mit Diabetes" organisiert. MSD weltweit für die Gesundheit

MSD ist ein führendes globales Gesundheitsunternehmen und eine Unternehmensgruppe der weltweit agierenden Merck & Co., Inc. mit Hauptsitz in Whitehouse Station, New Jersey, USA. Über unsere Medikamente, Impfstoffe, biologischen Therapeutika sowie Pflege- und Tiergesundheitsprodukte arbeiten wir eng mit unseren Kunden zusammen. In 140 Ländern bieten wir breit angelegte Lösungen für das Gesundheitswesen an. Wir setzen uns durch umfangreiche Initiativen, Programme und Partnerschaften gezielt dafür ein, den Zugang zur Gesundheitsversorgung zu verbessern. In Österreich ist MSD seit 1971 präsent.

