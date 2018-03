FPÖ-Obermayr/FA-Rösch: EU gibt geplanten Ausländer-Ansturm auf Arbeitsmarkt offen zu!

100.000 Saisonarbeitskräfte aus Drittstaaten werden pro Jahr erwartet - Statt "Arbeit für unsere Leut" sagt EU: "Arbeit in fremder Hand"

Wien (OTS) - Geht es nach den Vorstellungen des LIBE-Ausschusses des EU-Parlaments (Bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres) sollen die Rechte für Saisonarbeiter aus Drittstaaten drastisch erleichtert werden. Wenn im Plenum im Jahr 2014 der Entwurf abgestimmt wird, droht folgendes: Saisonarbeiter aus Drittländern sollen die gleichen Rechte wie EU-Bürger in Hinblick auf Mindestarbeitsalter, Bezahlung, Entlassung, Arbeitszeiten, Urlaub sowie Gesundheits- und Sicherheitserfordernissen bekommen. Auch sollen sie das Recht haben, einer Gewerkschaft beizutreten und weitere Ansprüche auf soziale Absicherung, Rente, Fortbildung und auch Beratung zur Saisonarbeit durch das Arbeitsamt sowie andere öffentliche Dienstleistungen genießen dürfen.

Die neuen Regeln würden das Verfahren zur Einreiseerlaubnis von Saisonarbeitern aus Drittstaaten zu befristetem Aufenthalt und Arbeit vereinfachen und beschleunigen. Dies könnte durch ein Schnellverfahren für wiederkehrende Bewerber geschehen, indem diesen eine Priorität für die Zulassung eingeräumt wird oder eine Gruppenzulassung für mehrere Arbeiter ausgestellt wird.

Dem freiheitlichen EU-Abgeordneten Franz Obermayr gehen diese Forderungen viel zu weit: "Was so schön klingt, bedeutet eine Belastungslawine. Selbst die EU-Kommission schätzt, dass 100.000 Saisonarbeitskräfte in die EU kommen werden und gibt diesen Ansturm auf Europa sogar offen zu! Man kann sich ja ausmalen, wohin sie wohl ziehen werden. Nämlich nach Deutschland und Österreich. Die EU will ein Schlaraffenland für Wirtschaftsflüchtlinge aller Welt werden!" Die EU würde zu einem Magnet für Migranten aus Afrika, der Türkei, China etc. werden. Obermayr wird diesem Gesetz nicht zustimmen. Die 100.000 "Geschätzten" wären sicher nur die untere Grenze, befürchtet Obermayr.

Auch der Bundesobmann der Freiheitlichen Arbeitnehmer (FA) LAbg. Bernhard Rösch hat kein Verständnis für die überzogenen Vorstellungen. "Wir haben in Österreich Rekordarbeitslosigkeit und die EU will den Verdrängungswettbewerb noch weiter anheizen, anstatt Maßnahmen zu beschließen, wie neue Jobs geschaffen werden könnten, wovon in erster Linie die Österreicher und zweitens die EU-Bürger profitieren", kritisiert Rösch. Statt "Arbeit für unsere Leut" sage die EU eben "Arbeit in fremder Hand", so der FA-Obmann. Er fordert die EU-Abgeordneten auf, den Gesetzesentwurf in den Reißwolf zu jagen.

