Amtshaus Wieden: Konzert "Ein Stück vom Leopold(i)"

Wien (OTS) - Am Festtag des "Heiligen Leopold" wird im Amtshaus Wieden (4., Favoritenstraße 18) ein Musik-Programm dargeboten: Die charmante Sopranistin Ingrid Merschl singt am Freitag, 15. November, ausgesuchte Lieder des unvergessenen Komponisten und Klavier-Humoristen Hermann Leopoldi (1888 - 1959). Das Konzert hat das Motto "Es muss ein Stück vom Leopold(i) sein...". Der bunte Klangbogen erstreckt sich von Titeln wie "Endlich wieder mal ein Wienerlied" und "Mein Schatz ist bei der Feuerwehr in Kritzendorf" bis zu "Küss mich lange, lange, lange" und "Wann man da so ka Weaner wär". Pünktlich um 19.00 Uhr lässt Ingrid Merschl den "Überraschungszug" losfahren und wird an dem Abend vom Zither-Virtuosen Hans Haslinger begleitet. Die melodische Hommage an Hermann Leopoldi rundet die Vokalistin mit allerlei Geschichten über diesen berühmten Unterhalter ab. Der Zutritt zum Konzert am "Leopoldi-Tag" ist frei. Die Veranstaltung wird seitens des Bezirkes unterstützt. Auskünfte sowie Anmeldungen: Telefon 4000/04 117 (Büro der Bezirksvorstehung Wieden), E-Mail post @ bv4.wien.gv.at.

