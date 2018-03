Taifun "Haiyan" - Hilfswerk Austria International bittet um Spenden

Hilfe für die Opfer des Wirbelsturms auf den Philippen

Wien (OTS) - Hilfswerk Austria International bittet dringend um Spenden für die Opfer der Region. Nach dem verheerenden Wirbelsturm leiden die Überlebenden unter Hunger und Durst, viele haben ihre Häuser verloren. Sofort nach den ersten Bergungs- und Räumungsarbeiten leistet das Hilfswerk in direkter Zusammenarbeit mit lokalen Partnern humanitäre Hilfe und wird sich in weiterer Folge am Wiederaufbau beteiligen.

Rückfragen & Kontakt:

Hilfswerk Austria International, Mag. Romana Klär oder Edith Hütthaler, Öffentlichkeitsarbeit, Tel.: 01/405 75 00-13, mailto: romana.klaer@ hwa.or.at oder edith.huetthaler @ hwa.or.at