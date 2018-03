China: Zukunftsmarkt für österreichische Lebensmittel und Weine

Österreichische Lebensmittel- und Getränkespezialitäten sowie Qualitätsweine auf Chinas wichtigster internationaler Fachmesse FHC Shanghai

Wien (OTS/PWK776) - Vom 13. bis 15. November 2013 wird die 15. internationale Fachmesse für die Nahrungsmittelwirtschaft FOOD & HOSPITALITY CHINA (FHC) gemeinsam mit der ProWine China 2013 am Messegelände Shanghai New International Expo Centre Pudong veranstaltet. Über 1.500 nationale und internationale Aussteller aus über 70 Ländern sind anwesend. Über 47 offizielle Länderbeteiligungen, darunter Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Belgien, United Kingdom, die USA und Beteiligungen aus Asien werden organisiert. Die Bruttoausstellungsfläche beträgt 54.000 m2 (+19.000 m2 gegenüber FHC 2012). Es werden über 30.000 Fachbesucher erwartet.

Im Rahmen der zwei Österreich-Stände, die aus Mitteln der Internationalisierungsoffensive go-international des Wirtschaftsministeriums und der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) finanziert werden, beteiligen sich insgesamt 31 Aussteller, darunter 15 Neuexporteure, auf einer Gesamtfläche von insgesamt 258 m2. Die Produktpalette umfasst österreichische Qualitätsweine, Spirituosen, Schnäpse, Bio-Wein, Mineralwasser, Säfte, Honig, laktosefreie Milchprodukte, Biolebensmittel im Trockensortiment, Konfitüren, Gemüsekonserven, Schokolade sowie Waffel- und Kaffeespezialitäten. "Die österreichischen Aussteller suchen Kontakte zu lokalen Importeuren, Distributeuren, Einkäufern von Handelsketten sowie zu Branchenvertretern des Hotel- und Gastronomiegewerbes. Zum Teil sind sie bereits mit lokalen Partnern am Stand vertreten", berichtet Franz Ernstbrunner von der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA der WKÖ, die die Österreichstände organisiert.

Im Rahmen der Messe veranstaltet das AußenwirtschaftsCenter Shanghai gemeinsam mit der Österreichischen Weinmarketing Gesellschaft das "Austrian Wine Tasting" mit Verkostung von Qualitätsweinen österreichischer Weinaussteller. Die Weine werden von einem namhaften chinesischen Sommelier präsentiert. Darüber hinaus beteiligen sich österreichische Winzer bei der "China Sommelier's Wine Challenge 2013", einer Blindverkostung mit einer hochkarätigen internationalen Fachjury. Die Prämierungen werden am ersten Messetag am Abend im Rahmen der SHANGHAI MAGNUM NIGHT bekannt gegeben. Die prämierten Weine werden auf der Messe ausgestellt. Am Abend des zweiten Messetages veranstaltet der österreichische Wirtschaftsdelegierte in Shanghai, Raymund Gradt, das traditionelle Networking-Event mit Vorträgen über den chinesischen Lebensmittelmarkt. Dazu werden die österreichischen Aussteller, ihre Geschäftspartner und Branchenvertreter der lokalen Lebensmittelwirtschaft und des Hotel- und Gastronomiegewerbes eingeladen. Gradt: "China ist für Lebensmittelproduzenten ein interessanter Markt, insbesondere auch für österreichische Winzer. China importierte im Jahre 2010 über 260 Mio. Liter Wein, wobei prognostiziert wird, dass der Weinimport bis 2014 noch um über 50% zunehmen wird."

China ist derzeit der am schnellsten wachsende Importmarkt für Lebensmittel und Wein und wird sich in Zukunft zum größten Importmarkt für Lebensmittel und Getränke entwickeln. Steigende Pro-Kopfeinkommen und ungebrochenes Interesse an westlichen Produkten machen den chinesischen Markt für ausländische Lebensmittelproduzenten attraktiv. Ausländische Erzeugnisse sind erfahrungsgemäß im oberen Preissegment angesiedelt und werden als Qualitätsprodukte mit hoher Lebensmittelsicherheit wahrgenommen. Käufer aus den oberen Einkommensschichten sowie Eltern von Kleinkindern sind vermehrt auf gesunde, ausgewogene Ernährung bedacht und vertrauen auf internationale Marken. (BS)

Rückfragen & Kontakt:

AUSSENWIRTSCHAFT Messen (Nahrungsmittel, Getränke)

Mag. Franz Ernstbrunner

Telefon: +43 (0)5 90 900 3657

E-Mail: Franz.Ernstbrunner @ wko.at

Internet: http://wko.at/aussenwirtschaft