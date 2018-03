The Lanesborough gibt Auktion bekannt

London (ots/PRNewswire) - Das Hotel The Lanesborough gibt die beispiellose Möglichkeit bekannt, Mobiliar, Artefakte sowie Dekorationsgegenstände des Hotels zu ersteigern - über 3.000 Stücke stehen zwischen dem 9. bis 13. Dezember 2013 zur Auktion. Das Mobiliar steht exklusiv vor dem umfangreichen Renovierungsprojekt zur Auktion, aufgrund dessen The Lanesborough am 20. Dezember schliessen wird.

Geleitet von den Auktionatoren Pro Auction werden im Gebäude des Hotels und Live über Webcast im Internet originale und nachgebildete antike Möbelstücke sowie authentische Kunstwerke, welche die grosse Ära der Regency-Zeit wiedergeben, unter den Hammer kommen. Die Besichtigung ist am Samstag, den 7. Dezember, und Sonntag, den 8. Dezember, und jeweils vor dem Verkauf, der jeden Tag um 10.30 Uhr beginnt, möglich.

Der typische Stil von The Lanesborough kombiniert die Eleganz und die Kultiviertheit der Privatresidenzen des 18. Jahrhunderts mit dem zeitgenössischem Luxus, der von einem führenden Hotel erwartet wird. Es wird nicht nur das Mobiliar der 93 Gästezimmer, zu denen auch 43 Suites gehören, zur Auktion stehen, sondern auch Bereiche des Hotels wie die privaten Esszimmer, The Library Bar und Apsleys Restaurant.

The Lanesborough unternimmt die Renovierungsarbeiten als Teil des Engagements des Hotels, seinen Gästen einzigartige Einrichtungen und Dienstleistungen zu bieten. Die neuen Designs des weltweit bekannten Innenarchitekten Alberto Pinto werden alle Gästezimmer und öffentlichen Bereiche verschönern und die neuesten Innovationen werden integriert werden. Gleichzeitig wird das architektonische Erbe des Gebäudes als eines der meist geehrten Sehenswürdigkeiten der Regency-Zeit in London, geehrt werden.

Geoffrey Gelardi, Geschäftsführer des The Lanesborough erklärte:

"Dies stellt ein beispielloses Renovierungsprojekt für das Hotel dar, welches die Möglichkeit bietet, ein Stück der Geschichte des Hotels auf der Auktion zu erwerben, während wir den Weg hin zu einem neuen Kapitel für das The Lanesborough bereiten."

Mark Flynn von Pro Auction kommentierte: "Dies wird wirklich ein aussergewöhnliches Ereignis darstellen, welches die seltene Gelegenheit bietet, qualitativ hochwertiges Mobiliar von einem der weltweit führenden Hotels zu erwerben, welches bald renoviert werden wird. Den Bietenden wird es möglich sein, das gesamte Mobilar der Schlafzimmer mit einer Reihe von Optionen zu kaufen. Damit sollen verschiedene Käufer angezogen und Käufe verschiedener Grössenordnungen gefördert werden."

Die Auktion findet im The Lanesborough (Hyde Park Corner London, SW1X 7TA, Vereinigtes Königreich) statt und beginnt um 10.30 Uhr. Onlineangebote werden auch über einen Live-Webcast möglich sein. Die Besichtigung findet von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr am 7. und 8. Dezember 2013 nach Vereinbarung statt und eine virtuelle Besichtigungstour der Schlafzimmer steht online zur Verfügung. Kataloge können telefonisch unter +44-(0)207-206-2690 bestellt werden oder von der Website http://www.thelanesboroughsale.com heruntergeladen werden.

Rückfragen & Kontakt:

Für weitere Informationen zur Auktion kontaktieren Sie bitte:

Mark Flynn, Pro Auction, Tel.: +44-(0)1761-414000, E-Mail:

mark @ proauction.ltd.uk. Für weitere Informationen zum The

Lanesborough

kontaktieren Sie bitte: Kelly Luchford oder Clare Gillespie von

LUCHFORD

APM, Tel.: +44-20-7631-1000, E-Mail: kelly.luchford @ luchfordapm.com

oder

clare.gillespie @ luchfordapm.com