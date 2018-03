Ausstellung "Simmering 1938" im Bezirksmuseum 11

Wien (OTS) - Die Bezirksvorsteherin des 11. Bezirkes, Renate Angerer, eröffnet am Dienstag, 12. November, die Ausstellung "Simmering 1938". Der frei zugängliche Eröffnungsabend findet im Festsaal im Amtshaus Simmering (11., Enkplatz 2) statt und beginnt um 18.00 Uhr. Gestaltet wurde die Schau durch Schüler aus Simmering, die sich mit dem November-Pogrom vor 75 Jahren und den einstigen Ereignissen in Simmering beschäftigt haben. Die jungen Menschen stellten einen "Gedenkweg durch Simmering" mit verschiedenen Stationen zusammen. Der Rückblick beinhaltet Erinnerungen von Zeitzeugen und reicht von der Zerstörung der Synagoge in der Braunhubergasse und den Schicksalen jüdischer Gymnasiasten bis zum jüdischen Teil des Zentralfriedhofes. In Wort und Bild berichten die Schüler von der Vergangenheit. Bis Freitag, 29. November, ist die Schau in den Räumlichkeiten des Bezirksmuseums Simmering (11., Enkplatz 2) zu besichtigen. Die Ausstellung ist an jedem Freitag (14.00 bis 17.00 Uhr) und am Sonntag, 17. November (10.00 bis 12.30 Uhr) offen. Der Zutritt ist kostenlos. Auskünfte dazu: Telefon 4000/11 127 (zeitweilig Anrufbeantworter).

Die Zeitzeugin Erika Kosnar, Pädagogen sowie Schüler sprechen bei der Eröffnungsveranstaltung. Felix Lee spielt gekonnt auf der Ziehharmonika und bestreitet gemeinsam mit der Jugend das musikalische Programm. Museumsleiterin Petra Leban begrüßt die Teilnehmer. Im Zuge der Zusammenkunft am Dienstag werden auch die vielfachen Verdienste des verstorbenen Bezirkshistorikers Herbert Exenberger gewürdigt. Weitere Informationen über die Ausstellung "Simmering 1938" holen Interessierte via E-Mail ein:

