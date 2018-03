Bezirksmuseum 1: Das Leben des Komponisten Hans Gal

Ausstellung "...immer wieder anfangen müssen" nur mehr am 12. und 14. Nov. (16 bis 18 Uhr) geöffnet, Eintritt frei

Wien (OTS) - Die Mitte Oktober im Bezirksmuseum Innere Stadt (1., Wipplingerstraße 8, Altes Rathaus) eröffnete Ausstellung "Hans Gal -...immer wieder anfangen müssen" geht nun zu Ende. Vier Musikstudenten haben das Leben des jüdischen Komponisten Hans Gal (1890 - 1987) dokumentiert. Der Tondichter war in der NS-Zeit ein verfemter Künstler und mehrfach zu einem Neubeginn gezwungen. Während seiner Jahre in Wien lebte Hans Gal in der Nähe des Museums. Die Schau gibt Auskunft über den schwierigen Lebensweg dieses Tonsetzers, der beispielhaft für viele andere durch Nationalsozialisten verfolgte und meist in Vergessenheit geratene Künstler steht. Die Europäische Union, der Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus, "Wien Kultur", der Bezirk, der Verein "exil.arte" und andere Partner unterstützen die Ausstellung. Am Dienstag, 12. November, und am Donnerstag, 14. November, ist die Schau mit der Widmung "4 Gal" letztmals zu sehen. Das Museum ist an beiden Tagen von 16.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist gratis. Nähere Information: Telefon 4000/01 127 (oftmals Anrufbeantworter) bzw. E-Mail bm1010 @ bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Komponist Hans Gal:

www.hansgal.com

Bezirksmuseum Innere Stadt:

www.bezirksmuseum.at

Verein "exil.arte":

www.exilarte.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Oskar Enzfelder

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81057

E-Mail: oskar.enzfelder @ wien.gv.at