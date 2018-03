AVISO: Alle Jahre wieder: Der Wiener Weihnachtssack im BILLA Regal und bei der MA 48

Wien (OTS) - Unterstützung für alle umweltfreundlichen Christkindl und Weihnachtsmänner: Der neue Wiener Weihnachtssack 2013 ist da! Mit dem hübschen Sack aus Stoff in verschiedenen Größen können auch heuer wieder Geschenke umweltfreundlich verpackt und damit der Geschenkpapier-Berg unterm Christbaum verkleinert werden. Zudem unterstützt man mit dem Kauf eines Wiener Weihnachtssacks das Integrationshaus.

Bereits zum 7. Mal gibt es den Wiener Weihnachtssack heuer auch wieder in allen Wiener BILLA Filialen. Die ökologische Verpackungsalternative ist zudem auf den Wiener Mistplätzen, beim Weihnachtsmarkt der Wiener Stadtgärten in den Blumengärten Hirschstetten und im 48er Basar, dem Flohmarkt der MA 48 in der Donaustadt, erhältlich.

Umweltstadträtin Ulli Sima lädt gemeinsam mit Volker Hornsteiner, Vorstandssprecher der BILLA AG und Willi Resetarits vom Integrationshaus zum Fototermin.

Der Wiener Weihnachtssack im BILLA Regal



Wir laden die VertreterInnen der Medien herzlich zum Fototermin im

BILLA Corso im Herrnhuterhaus am neuen Markt ein.



Datum: 13.11.2013, um 11:00 Uhr



Ort:

BILLA Corso im Herrnhuterhaus

Neuer Markt 17, 1010 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Anita Voraberger

Mediensprecherin

Umweltstadträtin Ulli Sima

Telefon: 01 4000 81353

Mobil: 0664 16 58 655

E-Mail: anita.voraberger @ wien.gv.at

www.ullisima.at