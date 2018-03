UNICEF ruft dringend zu Spenden für die Opfer von Taifun Haiyan auf

Wien (OTS) - UNICEF hat Hilfsmaßnahmen für die Opfer des Taifuns Haiyan gestartet und ruft dringend zu Spenden auf. Während das tatsächliche Ausmaß der Verwüstungen erst nach und nach sichtbar wird, schätzt UNICEF, dass in den besonders betroffenen Gebieten rund 1,7 Millionen Kinder in Gefahr sind.

"Dies ist ein absolutes Disaster, das alle unsere Befürchtungen übersteigt", sagt der Österreicher Willibald Zeck, Leiter der Gesundheitsprogramme von UNICEF Philippinen. "Die Kinder sind jetzt besonders bedroht. Viele arme Kinder hatten schon vor der Katastrophe einen schlechten Gesundheits- und Ernährungszustand. Sie haben der extremen Situation wenig entgegen zu setzen."

"Mehr als 40 Prozent der gegenwärtig geschätzten vier Millionen Menschen, die von Haiyan direkt betroffen sind, sind Kinder unter 18 Jahre", sagte der Leiter von UNICEF Philippinen, Tomoo Hozumi. "UNICEF's Priorität ist es jetzt, lebensrettende Maßnahmen zu unterstützen und Medikamente, Kindernahrung sowie sauberes Wasser in den Notstandsgebieten bereit zu stellen. Unsere Hauptaufgabe wird es sein, für den Schutz der ärmsten Kinder zu sorgen."

UNICEF stellt lebenswichtige Hilfsgüter aus seinen Lagern auf den Philippinen bereit. Ein Netzwerk lokaler Partner ist aktiviert. Im zentralen Warenlager in Kopenhagen wird ein Hilfsflug vorbereitet, mit dem 60 Tonnen Gerät und Materialien zur Wasseraufbereitung ins Krisengebiet gebracht werden.

In den am schwersten betroffenen Provinzen Leyte und Ost-Samar sind Straßen, Flughäfen und Kommunikationsverbindungen nicht funktionsfähig. Aus der Stadt Taclocan werden schwerste Verwüstungen und zahlreiche Opfer gemeldet. Auch Krankenhäuser wurden verwüstet. Die Behörden schätzen, dass über vier Millionen Menschen direkt von der Naturkatastrophe mit Windböen bis 275 Stundenkilometer betroffen sind. Vor drei Wochen hatte ein Erdbeben in der Provinz Bohol schwere Zerstörungen angerichtet. Dies ist die zweite Naturkatastrophe für die dort lebenden Menschen innerhalb kurzer Zeit.

UNICEF ruft zu Spenden für die Opfer des Taifuns Haiyan auf den Philippinen auf:

PSK 15 16 500

BLZ 60.000

Stichwort: Kinder Philippinen

www.unicef.at

Rückfragen & Kontakt:

UNICEF Österreich, Mag. Sylvia Trsek

T 01/879 21 91-40, E trsek @ unicef.at