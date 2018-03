Stronach/Nachbaur: Auch die Grünen unterstützen unsere Forderung nach mehr Transparenz

Wien (OTS) - "Es ist sehr erfrischend, dass auch Eva Glawischnig die Forderung des Team Stronach nach mehr Transparenz in der Politik unterstützt", kommentiert Team Stronach Klubobfrau Kathrin Nachbaur die Aussagen der Grünen-Chefin in der Pressestunde. Mängel sieht Nachbar aber bei den Vorschlägen zur Sanierung des Staatshaushaltes:

"Da kann Eva Glawischnig aber gerne bei unseren Anträgen mitstimmen".

Kritisch sieht Nachbaur aber Glawischnigs Ideen, wie mehr Geld in die Staatskassen kommen könnte: "Die Ideen, Häuslbauer zu belasten und den Ausbau der Autobahnen zu bremsen, gehen eindeutig in die falsche Richtung", so Nachbaur.

