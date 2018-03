SunnyBAG erreicht Fundingschwelle mit GREEN ROCKET in Rekordzeit

In nur drei Wochen hat GREEN ROCKET für sein erstes Projekt die Fundingschwelle erreich und ist damit Österreichs erfolgreichste Crowdinvesting-Plattform.

Graz (OTS) - 21 Tage nach dem Start hat das erste von GREEN ROCKET präsentierte Unternehmen SunnyBAG die Fundingschwelle von 50.000 Euro erreicht. 46 Kleininvestoren haben in den letzten Tagen in das Wachstum des innovativen steirischen Unternehmens investiert. Damit ist das erste Unternehmen auf GREEN ROCKET das erfolgreichste Crowdinvesting-Projekt Österreichs. Durch das online eingesammelte Kapital kann SunnyBAG ab sofort seine geplanten Ziele erreichen und Gewinne ausschütten, wovon in weiterer Folge auch die "Crowd" profitiert.

"Mit dem Unternehmen SunnyBAG sind wir die erste Crowdinvesting-Plattform in Österreich, die es geschafft hat, Kapital in der Höhe von über 50.000 Euro in nur drei Wochen aufzustellen", freuen sich Wolfgang Deutschmann und Peter Gaber, Geschäftsführer der GREEN ROCKET GmbH. Auch SunnyBAG Geschäftsführer Stefan Ponsold ist von dem sensationellen Erfolg überwältigt und erklärt wie die Summe nun investiert wird: "Jeder Euro fließt direkt in die Erschließung neuer Märkte und die Gewinnung neuer Handelspartner in Österreich, Deutschland und der Schweiz."

Das neueste Produkt der SunnyBAG GmbH, der "SunnyBAG Explorer" hat in nur vier Wochen bereits die geplanten Verkaufszahlen übertroffen.

Der Fundingzeitraum, also der Zeitraum indem man über www.greenrocket.com investieren kann, ist jedoch noch nicht vorbei. Wenige Tage hat man noch die Möglichkeit sich bei dem steirischen Solartaschen-Hersteller zu beteiligen. Dank erreichter Fundingschwelle ist das Stattfinden der Beteiligung nun gesichert.

GREEN ROCKET ist die erste Crowdinvesting Plattform für nachhaltige Projekte in Österreich. Nach dem Motto "Eine Rakete braucht beim Start die meiste Kraft" löst Green Rocket das Problem der Start- und Wachstumsfinanzierung bei innovativen und nachhaltigen Unternehmen.

SunnyBAG ist Produzent von innovativen Umhängetaschen und Rucksäcken, die Sonnenlicht in elektrische Energie umwandeln und mobile Wegbegleiter aufladen.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Robert Scholz

robert.scholz @ scholzpartner.at, Tel.: 0316 327 800