Weihnachtsmärkte: Punschzeit ist Öffi-Zeit

Wiener Linien empfehlen Umstieg auf Öffis

Wien (OTS) - Pünktlich zu Beginn der Vorweihnachtszeit laden ab Mitte November über 20 Adventmärkte und etliche Punschstände in Wien zu einem Besuch. Wer "Ja" zu Punsch und Glühwein sagt, sollte auch "Nein" zum Auto sagen: Mit U-Bahn, Bim und Bus kommen Christkindlmarkt-BesucherInnen bequem, sicher und ohne lange Parkplatzsuche zu den Wiener Weihnachtsmärkten.

Stressfreie Öffis statt Auto-Stau Sowohl für An- als auch Abreise zu den Adventmärkten, empfehlen die Wiener Linien den Umstieg auf die Öffis. Besonders durch die Benützung der U-Bahn bleiben BesucherInnen vom Auto-Stau um die beliebten Weihnachtsmärkte, wie zum Beispiel im Museumsquartier (U2, U3), am Spittelberg (U2/U3, 49, 48A) und auf dem Rathausplatz (U2, 1, D, 71), verschont. Durch die Anreise mit den Öffis spart man Zeit und die lästige Parkplatzsuche oder Tickets für Garagen sind passé.

Neben den bekannten Adventmärkten in der Wiener Innenstadt sind auch zahlreiche Christkindlmärkte in den äußeren Bezirken gut mit den Öffis zu erreichen. So erreicht man zum Beispiel den Weihnachtsmarkt am Areal der Blumengärten Hirschstätten nun auch mit der verlängerten Straßenbahnlinie 26 mühelos. Ein weiteres Highlight in den äußeren Bezirken ist der Adventmarkt im Türkenschanzpark, diesen erreicht man mit den Buslinien 10A, 37A, 40A sowie nach kurzem Fußweg mit der Straßenbahnlinie 41.

S E R V I C E Erreichbarkeit weiterer Wiener Weihnachtsmärkte:

Adventmarkt vor der Karlskirche (Karlsplatz):

Anfahrt: U1, U4, U2, 1, 62, Wiener Lokalbahn, 4A, 59A Weihnachtsmarkt auf dem Maria-Theresien-Platz:

Anfahrt: U2, U3, D, 1, 2, 71, 49

Adventmarkt Oberes Belvedere:

Anfahrt: U1, D, O, 18, 69A

Adventmarkt Altes AKH:

Anfahrt: 43, 44, 5, 33, 13A

Adventmarkt Schloss Schönbrunn:

Anfahrt: U4, 10, 58, 10A

Weihnachtszauber beim Schloss Wilhelminenberg

Anfahrt: 46B, 146B

Altwiener Christkindlmarkt auf der Freyung:

Anfahrt: U2, U3, 1A, 2A,

